Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Києві надають у форматі гарячих обідів у межах діяльності благодійної організації «Їжа життя», повідомляє Politeka.

Про початок та умови надання допомоги організація поінформувала на своїй сторінці у Фейсбук, наголосивши на важливості підтримки людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

У благодійній організації зазначають, що їхня діяльність спрямована на забезпечення безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Києві.

Підтримку надають для усіх, хто цього потребує, незалежно від соціального статусу чи життєвої ситуації. Волонтери готують поживні гарячі страви та регулярно роздають їх мешканцям столиці.

За словами представників фонду, така допомога є особливо актуальною в умовах війни, коли багато людей втратили стабільні доходи або опинилися далеко від власних домівок.

Проєкт «Їжа життя» є частиною міжнародної ініціативи Food for Life Global і передбачає приготування вегетаріанських або веганських страв, які відповідають високим стандартам якості та чистоти.

Волонтери організації працюють у зонах воєнних конфліктів, у регіонах, що постраждали від надзвичайних ситуацій, а також у великих містах України.

У Києві безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів роздають у кількох локаціях, щоб охопити якомога більше людей, які потребують підтримки.

Як повідомляють у фонді, приготовані страви отримують мешканці та гості столиці за визначеним графіком у різних районах міста. Роздача гарячих обідів відбувається тричі на тиждень у понеділок, середу та п’ятницю.

Адреси: 13:30 — вул. Мрії, Парк «Веселка», 14:00 — вул. Новомостицька, 2-Г, 15:30 — вул. Нижній Вал, 23.

