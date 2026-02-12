Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве продолжают предоставлять благотворители, поэтому рассказываем об этом больше.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве предоставляются в формате горячих обедов в рамках деятельности благотворительной организации «Еда жизни», сообщает Politeka.

О начале и условиях оказания помощи организация проинформировала на своей странице в Facebook, отметив важность поддержки людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

В благотворительной организации отмечают, что их деятельность направлена ​​на обеспечение бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Киеве.

Поддержку оказывают всем, кто в этом нуждается, независимо от социального статуса или жизненной ситуации. Волонтеры готовят питательные горячие блюда и регулярно раздают их жителям столицы.

По словам представителей фонда, такая помощь особенно актуальна в условиях войны, когда многие потеряли стабильные доходы или оказались вдали от собственных домов.

Проект «Пища жизни» является частью международной инициативы Food for Life Global и предусматривает приготовление вегетарианских или веганских блюд, отвечающих высоким стандартам качества и чистоты.

Волонтеры организации работают в зонах военных конфликтов, в пострадавших от чрезвычайных ситуаций регионах, а также в крупных городах Украины.

В Киеве бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров раздают в нескольких локациях, чтобы охватить как можно больше людей, нуждающихся в поддержке.

Как сообщают в фонде, приготовленные блюда получают жители и гости столицы по определенному графику в разных районах города. Раздача горячих обедов происходит три раза в неделю в понедельник, среду и пятницу.

Адреса: 13:30 - ул. Мечты, Парк «Радуга», 14:00 – ул. Новомостицкая, 2-Г, 15:30 - ул. Нижний Вал, 23

