Стартувала програма фінансової підтримки, ця грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області покликана допогти українцям поважного віку.

Про це повідомили у представництві "Естонської ради у справах біженців".

У межах ініціативи частина українців, зокрема люди пенсійного віку, можуть отримати одноразову грошову допомогу у Кіровоградській області.

Йдеться про Програму екстреної підтримки засобів до існування, мета якої — допомогти найбільш уразливим домогосподарствам відновити фінансову стабільність. Учасники програми зможуть використати надані кошти для започаткування або відновлення власної справи, розвитку самозайнятості та створення сталих джерел доходу. Важливо, що фінансування дозволяється спрямовувати виключно на розвиток або відновлення господарської й економічної діяльності.

Подати заявку на участь можуть домогосподарства, які належать до однієї чи кількох категорій соціальної вразливості.

До них відносяться внутрішньо переміщені особи, безробітні громадяни, багатодітні родини, сім’ї з дітьми віком до двох років, одинокі матері та батьки, люди з інвалідністю I–II груп або хронічними захворюваннями, а також особи віком від 60 років. Програма покликана підтримати саме тих, хто найбільше потребує допомоги для відновлення економічної самостійності.

Розмір фінансової допомоги залежить від напряму діяльності та коливається від 29 до 42 тисяч гривень. Зокрема, близько 30 тисяч гривень передбачено для розвитку птахівництва, 31 тисячу – для виробництва свинини.

На кролівництво, козівництво та бджільництво можна отримати 29 тисяч гривень. Найбільші виплати – до 42 тисяч гривень, передбачені для виробництва м’ясної й молочної продукції, харчових товарів, а також надання сервісних послуг.

Для участі у програмі необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму реєстрації. Поточний етап подачі заявок завершується о 23:59, 09 лютого 2026 року.

