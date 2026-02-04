Прогноз погоди на тиждень з 5 по 11 лютого в Харкові передбачає мінливу температуру та переважно хмарну погоду з поодинокими опадами.

Прогноз погоди на тиждень з 5 по 11 лютого в Харкові дає змогу для місцевих жителів підготуватися до природних сюрпризів, повідомляє Politeka.

Як видно із даних, оприлюднених на платформі sinoptik.ua, прогноз погоди на тиждень з 5 по 11 лютого у Харкові виглядає таким чином:

День 5 лютого буде морозним, температура вночі досягне -18°, а відчуватиметься вона як -24°. У цей день небо залишатиметься вкрите хмарами протягом усього дня, опадів не передбачається, вітер слабкий, до 4,4 м/с.

6 лютого температура злегка підвищиться, але знову буде холодно. Нічні показники до -11°, вдень -7°, а вітер триматиметься на рівні 3–4 м/с.

7 лютого синоптики прогнозують різке підвищення температури до 0–1° вдень, а вночі ще збережеться мороз. Удень можливий дрібний дощ зі снігом, ввечері – дрібний дощ.

Прогноз погоди на тиждень з 5 по 11 лютого в Харкові передбачає, що 8 лютого небо залишатиметься хмарним протягом усього дня.

Вночі та вранці очікується дрібний сніг, удень він тимчасово припиниться, а ввечері опади можуть поновитися. Температура вночі -1°, вдень -3°.

9 лютого весь день буде похмурим, вранці ще можливий дрібний сніг, який поступово припиниться до середини дня. Температура триматиметься на рівні -1° до -9°, вітер слабкий, 3,5–4,3 м/с.

10 лютого вночі та вдень температура знизиться до -13°, вдень -7°, і весь день буде хмарним без опадів. 11 лютого очікується знову різке похолодання: вночі -16°, вдень -4°, вітер до 3,6 м/с.

Небо залишатиметься вкрите хмарами, опадів не прогнозують. Вологість коливатиметься від 58% до 72%, тиск від 742 до 746 мм рт. ст.

