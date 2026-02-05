Графіки відключення світла у Запоріжжі та області на 6 лютого триватимуть через планові та профілактичні роботи, повідомляє Politeka.net.

Інформацію надали в «Запоріжжяобленерго».

Проведуть масштабні планові й профілактичні роботи на електромережах в Запоріжжі та області. Через це енергетики підготували графіки тимчасових відключень електроенергії, які діятимуть 6 лютого.

У місті триватимуть додаткові обмеження з 10 до 16 години. Зокрема знеструмлені будуть будинки за адресами:

Академіка Івченка (Військова): 22-34, 25-35, 26

Героїв Дніпра (Тельмана): 31, 33, 35-41, 47, 51-65, 32-40, 42, 44-72

Іванова: 37-43, 45, 47, 51-75, 77, 79, 81

Кам`янсько–Дніпровська: 13

Кошова (Благоєва): 1–21, 2–18

Розенталь: 33–45, 38–66, 46

Салават Юлаєва: 1-27, 2-32

Фелікса Мовчановського: 35, 39, 42, 44

Чумацтва (Нариманова): 29-35

пров. Галицький (Симбірський): 2

Також через плановий ремонт електрообладнання світло вимикатимуть в Запоріжжі з 09:30 до 15:30 години на вулицях:

Вузівська: 21, 23, 25, 25А, 27А, 28

Дунайська: 3, 3А

Електролізна: 15-31, 31А, 26-30

Івана Огієнка (Гастелло): 11-19, 21А, 10-20

В області теж триватимуть обмеження з 9 до 17 години. Додатково знеструмлять наступні населені пункти:

с. Василівка вулиці:

Берегова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 9д, 12, 14, 16, 17, 18а, 19, 22а, 23, 24, 26;

Фермівська — 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 12б, 13, 14, 14а, 15, 16, 18.

с. Значкове вулиці:

Ключова — 1, 1а, 2, 4, 6, 6а, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24а, 24б, 25, 26, 27, 28, 29, 30;

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10;

Степова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37;

Східна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37;

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29а, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73.

Енергетики рекомендують заздалегідь перевіряти актуальні графіки відключення світла в Запоріжжі та області на 6 лютого, планувати свій час з урахуванням можливих перерв в електропостачанні.

