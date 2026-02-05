У зв'язку із проведенням робіт вводяться графіки відключення світла у Полтавській області на 6 лютого.

Вводяться додаткові графіки відключення світла у Полтавській області на 6 лютого через масштабні роботи енергетиків у межах регіону, пише Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

У зв'язку із проведенням робіт у мережах «Полтаваобленерго» можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Чорнухинська територіальна громада попередила про вимкнення світла в смт Чорнухи. Знеструмлення будуть діяти з 9 до 15 години на вулицях:

Богдана Хмельницького (б. 2, 2ж, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53),

Котляревського (б. 65, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73).

Крім цього, через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР, вимикатимуть світло в частині Новосанжарської селищної територіальної громади.

Обмежать електрику з 8 до 16 години в наступних населених пунктах:

с.Забрідки вулиці:

Берегова (б. 1, 2),

Весела (б. 1, 3, 5, 6а, 7, 8, 11, 13, 15),

пров.Дачний (б. 4, 5, 6),

Заїжджа (б. 4, 6, 6а, 8, 18, 20),

пров.Заїжджий (б. 1, 3, 10),

Зелена (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16),

пров.Козацький (б. 1, 2, 4, 8, 10),

пров.Ласкавий (б. 2, 3, 5, 7),

пров.Лісний (б. 3),

Миру (б. 6, 7, 8, 9, 10, 15),

Михайла Грушевського (б. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12/1, 14, 18, 20, 28),

Молодіжна (б. 1, 2, 2-Б, 3, 4, 4б, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 14 а, 15, 17, 18, 19, 21, 21/1, 23/2, 25, 27, 29, 31, 33, 38),

Овксентія Бужинського (б. 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15),

Озерна (б. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12),

Перемоги (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27),

Польова (б. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 39, 41, 44, 47, 49, 53),

Пролетарська (б. 14),

пров.Рибальський (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17),

пров.Річний (б. 3, 4, 6, 8, 10),

Садова (б. 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23 а, 25, 27, 29),

пров.Сонячний (б. 2, 4, 6),

Соняшна (б. 1, 2),

пров.Тихий (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13),

пров.Федірцівський (б. 1, 2, 3, 5)

с.Зачепилівка вулиці:

Веселкова (б. 1, 2, 4, 7, 9, 9/1, 11, 13),

Зарічанська (б. 1),

Івана Котляревського (б. 1, 2, 6, 8, 18),

Миру (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18),

Молодіжна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18/2, 19, 21, 22а, 23, 24, 25, 26),

Річкова (б. 1, 3),

пров.Річковий (б. 3, 4, 6, 7, 9, 13),

Сонячна (б. 1, 3, 7, 9, 11, 13)

с.Лелюхівка вулиці:

Братів Зубашичів (б. 28, 32),

Заводська (б. 1, 2),

Степова (б. 1)

Жителям, вказаних вище населених пунктів, варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області.

