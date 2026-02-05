Варто ознайомитись з графіками відключення світла в Кропивницькому, що будуть діяти 6 лютого.

Графіки відключення світла у Кропивницькому на 6 лютого охоплять десятки вулиць міста через планові роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Українців попереджають, що роботи мають масштабний характер, тому електропостачання в окремих районах буде тимчасово обмежене. Варто ознайомитись з графіками відключення світла в Кропивницькому, що будуть діяти 6 лютого.

З 10 до 16 години електрику вимикатимуть в частині будинків, що знаходяться на вулицях:

Алли Горської — 68а, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 81/163, 82, 85, 86, 86а, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107/43, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15/162, 16-33, 34/20, 35, 35а, 36-39, 40а, 41-54, 54А, 55-56, 56А, 56Б, 56В, 57-58, 58а, 59-62, 62а, 63-64, 65/119, 66/136, 67-69

Амвросія Ждахи — 67, 71, 73, 75, 77, 78, 80, 82, 83а, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 110, 112, 5-7, 9, 9а, 10-12, 16, 18, 19, 21, 22, 24-26, 28-40, 43, 44, 46-64, 66, 68-70, 74

Архітектора Паученка — 137, 143, 145/72, 14773, 149-152, 153/88, 153а, 154, 156/83, 157, 158, 158а, 159, 160, 162, 174, 176а, 106, 133, 133/2, 135/2, 136, 138, 139/42, 142, 142а, 144, 146/2, 148/1

Байгородська — 73, 75, 76, 78, 80, 80а, 82, 82а, 83а, 84, 84а, 85, 86/11, 86а, 87, 89, 91, 91а, 93, 95, 97, 52, 52а, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58/99, 59, 60, 60а, 61, 62, 63/101, 64, 65а, 66А, 67-70, 70а, 71, 77, 79, 17К123, 18, 19/144, 20-28, 28а, 29, 30, 30/5, 31, 32/6, 33, 34, 34а, 35, 35а, 36, 37/8, 37а, 38-42, 42а, 43, 44, 44а, 45-49, 49а, 50, 51, 51а

Байгородський пров. — 6

Байгородський туп. — 3, 5, 6

Галушкіна — 69, 71, 73, 75, 79, 80/128, 81-86, 88, 89155, 90, 91/166, 92, 94, 96, 100/164, 2/22, 3-14, 15/133, 16, 17154, 18, 19, 21, 23-32, 33/17, 33а, 34-37, 38/15, 39, 40/16, 41-49, 51-62, 64-68, 70, 72, 74, 76

Квітки Цісик пров. — 35, 37, 39-44, 46, 48, 50, 52, 2-3, 6, 8-9, 11-13, 15, 18-24, 26-27, 30-31, 32а

Спаський пров. — 82, 84-97, 98/176, 99-100, 101/178, 102-119, 16/33, 18, 19/35, 20-29, 30/121, 31/23, 32, 34-58, 58/2, 59-79, 80/121, 81, 83

Шевченка — 113/74а, 115, 115а, 132, 136а, 85, 87, 91/К35, 93, 95, 97, 103, 105, 107, 109, 114, 116, 118, 124, 128а

Аврамівський пров. — 3-13, 15, 15/108, 17а

Біанський туп. — 2-9, 9а, 11

Глухий пров. — 1, 6-10

Голубиний пров. — 6/20, 7, 918, 12-15, 15а, 16

Косий В'їзд пров. — 1, 1а, 2, 2а

Наталії Ужвій — 12, 16-17, 19, 21-24, 26-27, 27а, 28/89, 28а, 29-34, 36, 37/112, 38, 38а, 39-41, 43, 45, 45а, 47, 47а, 49, 51/141

Червоної калини пров. — 3-7, 7а, 8-14, 15/5, 16/3, 17/4, 18-24, 24а, 25-30, 30а, 31-36, 37/4, 38/2

Ананіївський пров. — 9-11, 13-14, 19

Мирний пров. — 26а, 27, 27а, 29/46

Олексія Єгорова — 121/16, 125, 127, 129, 131, 135, 137, 146, 146а, 148, 150, 152/22, 158

Актуальний графік відключень електроенергії можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго». Мешканців закликають завчасно підготуватися до можливих тимчасових перебоїв з електропостачанням.

