У зв’язку з профылактичними роботами у Вінницькій області затверджено графіки відключення електроенергії 6 лютого.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 6 лютого триватимуть у окремих населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

Енергетики «Вінницяобленерго» проводитимуть планові технічні роботи на електромережах, які тимчасово можуть вплинути на стабільність електропостачання. У зв’язку з цим у Вінницькій області затверджено графіки відключення електроенергії 6 лютого.

З 10 до 16 години триватимуть знеструмлення у населеному пункті Анциполівка. Обмеження будуть діяти в частині будинків за адресами:

Дружби, Сонячна, провулок Буговий, провулок Гористий, провулок Кільцевий.

З 10 до 16 години графіуи відключення електрики триватимуть в селі Грабовець. Вони охоплять низку будинків, що розташовані на вулицях:

Л. Українки, Польова, Шевченка.

З 10 до 16 години у селі Зянківці вимикатимуть електрику в деяких будинках, що знаходяться на наступних вулицях:

Миру, Молодіжна, Набережна, Перемоги, провулки Ковальського, Шевченка.

У населеному пункті Салинці тимчасове відключення електроенергії заплановане з 10:00 до 16:00. Обмеження стосуватимуться частини будинків, розташованих на вулицях:

Польова, Миру, Перемоги, Фермерська.

У цей же час, з 10:00 до 16:00, планові відключення електропостачання відбудуться також у селі Семенки. Вони охоплять низку будинків на визначених вулицях населеного пункту:

Вишнева, Дружби, Лісова, Молодіжна, Набережна, Польова.

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті «Вінницяобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії Viber та Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Вінницькій області: названо місце, де регулярно видають допомогу.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Вінницькій області: як знайти свою домівку.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати за проїзд у Вінниці: містянам розповіли про важливі нововведення.