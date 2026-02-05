ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» попередили про додаткові графіки відключення світла у Київській області на 6 лютого

Графіки відключення світла у Київській області на 6 лютого з'явилися через профілактичні, планові та технічні роботи в регіоні, повідомляє Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону з посиланням на «Київські регіональні електромережі».

У зв’язку з виконанням планових робіт буде відключення електроенергії в с-щі Іванків з 10:00 до 16:00 по вулицях:

Івана Проскури – 15; 39; 47; 24; 18а;

Садова -10; 12; 14; 16; 18; 2; 2__БЛОК_18; 20; 2а; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

Староцерковна - 1; 13; 2; 3; 4; 5; 6; 9;

Толочина - 17А; 30а; 35; 37; 46;

Лесі Українки - 1; 10; 12; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 7/2; 8.

ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» буде проводити профілактичні роботи 06.02.2026 року з 06:00 до 18:00 години в межах Дмитpівської сільської територіальної громади. У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії у селі Личанка, вулиця Парникова, 16.

ТОВ «ДТЕК» повідомляє про проведення планових профілактичних робіт на об’єктах електричних мереж. Через це вимикатимуть електрику з 09:30 до 15:30 в наступних населених пунктах:

с. Гвоздів вулиці:

1 Травня — 1, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 25А, 26, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 32А, 32-А, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 38А, 39, 41, 42

Гоголя — 1А, 1-Б, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 25

Дачна — 42, 43, 46, 56, 66

Єлисеївська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 13-А, 14, 14/1, 15, 15/1

Жовтнева — 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 5-А, 7А, 8, 8А, 8-Б, 9, 10, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Зарічна — 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 5, 5-А, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15-В, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 44, ТП-1468

Миру — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 30, 51

Нова — 1, 4, 4-А, 4-Б, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 49, 50, 51, 52, 55, 6, 62, 63, 65, 65-А, 74

Новоселів — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Рацкевича — 1, 2, 2/2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10

Садова-Алоє — 12

Східна — 7

Шевченка — 1, 1А, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 25А, 25-Б, 26, 26А, 26-Б, 27, 28, 28А, 29, 29А, 30, 31, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3А, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 5, 5А, 6, 7, 9

Ярова — 1, 2, 2Б, 4, 7, 8, 8А, 9, 9-Б, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 14, 14-А, 15, 16, 16А, 17, 18, 21, 22, 30

с. Рославичі вулиці

Княжа — 5, 12Б, 12В, 16

Козача — 4/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Масив "Жовтнева" — 3, 10, 12А, 12В, 28, 30А, 30Б, 34, 4, 5, 6, 9

пров. Княжий — 3К

Актуальну інформацію про відключення електроенергії, які публікує ДТЕК «Київобленерго», можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі «Відключення».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: держава запустила новий формат підтримки.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Києві: за якою адресою звертатися.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога на проживання для ВПО в Київській області: хто має право на її отримання.