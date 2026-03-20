Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що перша карта України – це наша зброя та досвід, а друга – можливість створювати військові союзи, у яких вас не кинуть, як зараз робить Трамп, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, за 2 дні Зеленський зустрівся з королями Британії та Іспанії, мабуть, ніхто більше не встигав за 2 дні зустрітися із 2 королями. Трамп, нагадує він, вихвалявся, що його одного разу прийняв король Британії, але Зеленського він прийняв 2 рази лише за минулий рік, і взагалі здається, що Чарльз III дуже перейнявся Україною.

«Але Зеленський не лише зустрів двох королів, а й дві козирні карти. У Зеленського з'явилися дві козирні карти. Українська зброя – це перша козирна карта. Раптом з'ясувалося, що українська зброя затребувана у світі. Раптом з'ясувалося, що вона потрібна британцям, що вона потрібна арабським країнам. Трамп не визнає, що йому потрібна українська зброя, але теж купує», – стверджує Михайло Шейтельман.

The Independent, зазначає він, уже високо оцінило допомогу України партнерам. Як розповідає експерт, видання пише, що поки Трамп роздає закиди союзникам, Зеленський пропонує партнерство, Україна ділиться досвідом з іншими країнами, будучи під російською агресією, відправляє фахівців на Близький Схід.

«Це перша карта. А друга карта – політична. Якщо США випадають із НАТО, то за участю України цілком можна створювати військовий альянс. І, наскільки я розумію, на зустрічі зі Стармером йшлося саме про це, про створення військового альянсу. Це друга карта. Одна – військово-технічна, друга – політична, яка з'явилася через події в Ірані», – підсумовує Михайло Шейтельман.

