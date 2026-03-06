Подорожчання продуктів у Одеській області впливає на бюджет родин та змушує уважніше планувати покупки, передає Politeka.

Зростання цін спостерігається у різних категоріях: крупи, овочі, фрукти та морепродукти.

Гречка здорожчала до середньої вартості 50,82 грн за кілограм. У Megamarket її продають по 64,60 грн, а в Auchan – 42,90 грн. Порівняно з середнім січневим показником 47,48 грн, зростання склало 2,45 грн. Експерти відзначають, що коливання пов’язані з логістикою та сезонними факторами, які впливають на постачання крупи у регіон.

Серед овочів особливо виділяється перець болгарський жовтий. Середня ціна досягла 302,10 грн за кілограм. У Novus продукт коштує 269 грн, в Auchan – 289 грн, а в Megamarket – 348,30 грн. Підвищення за місяць склало понад 11 грн. Причиною називають обмежену пропозицію свіжих овочів та зростання витрат на транспортування.

Ситуація із фруктами також напружена. Мандарини подорожчали до 82,67 грн за кілограм проти 70,83 грн у січні. Найдешевші пропозиції у Auchan – 64,70 грн, найдорожчі в Megamarket – 113,40 грн. Основні фактори – сезонність, імпортна логістика та коливання курсу валют.

Економісти відзначають, що подорожчання продуктів у Одеській області відображає загальнонаціональну тенденцію. Вони радять споживачам порівнювати ціни у різних мережах, користуватися акційними пропозиціями та планувати закупівлі заздалегідь, щоб зменшити фінансове навантаження.

Для сімей із обмеженим бюджетом актуальними залишаються крупи та сезонні овочі. Рекомендується купувати продукти про запас під час стабільних цін, а також звертати увагу на місцеві ринки, де ціни можуть бути нижчими за мережеві супермаркети.

Тенденція до зростання вартості харчів може зберігатися наступного місяця. Споживачам радять уважно відстежувати динаміку цін, обирати доступні альтернативи та планувати раціон, щоб мінімізувати витрати на продукти першої необхідності.

