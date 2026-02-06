Робота для пенсіонерів у Харкові доступна в різних сферах.

Робота для пенсіонерів у Харкові представлена вакансіями з помірним навантаженням і зручним розкладом, що дозволяє поєднувати зайнятість із відпочинком, інформує Politeka.

Дані опубліковані на платформі work.ua.

Пропозиції орієнтовані на людей старшого віку, які прагнуть зберігати активність і мати додатковий дохід. Більшість оголошень передбачає офіційне оформлення та не потребує значних фізичних зусиль.

Серед доступних варіантів — водій у Східному регіональному центрі страхового фонду документації. Оплата становить 10 000 гривень. Посадові обов’язки включають керування службовим автомобілем CHERY ELARA, перевезення працівників і документації містом, а також короткі виїзди до Полтавщини, Сумщини та Харківщини. Кандидатам необхідний стаж керування щонайменше п’ять років, уважність і готовність до ненормованого графіка.

Інша вакансія відкрита на кондитерському підприємстві «Полюс ЛТД». Компанія шукає вантажника з п’ятиденним робочим тижнем із 8:00 до 17:00. Заробітна плата — 18 500 гривень. Завдання включають навантаження, розвантаження та комплектацію виробів, попередня практика не є обов’язковою.

Також робота для пенсіонерів у Харкові доступна у виробничій сфері. ФОП Михайлюк М.В., що займається виготовленням обладнання для харчової галузі, запрошує слюсаря-механоскладальника. Оплата коливається від 20 000 до 25 000 гривень. Графік — з 8:00 до 18:00, передбачене офіційне працевлаштування. Серед вимог — рік практичного досвіду, уважність до деталей і вміння працювати з технічною документацією.

Експерти зазначають, що такі пропозиції допомагають людям пенсійного віку підтримувати фінансову стабільність, залишатися залученими до життя міста та зберігати професійні навички.

