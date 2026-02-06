Работа для пенсионеров в Харькове доступна в разных сферах.

Работа для пенсионеров в Харькове представлена ​​вакансиями с умеренной нагрузкой и удобным расписанием, что позволяет совмещать занятость с отдыхом, сообщает Politeka.

Данные опубликованы на платформе work.ua.

Предложения ориентированы на людей постарше, стремящихся сохранять активность и иметь дополнительный доход. Большинство объявлений предусматривает официальное оформление и не требует больших физических усилий.

Среди доступных вариантов – водитель в Восточном региональном центре страхового фонда документации. Оплата составляет 10000 гривен. Должностные обязанности включают в себя управление служебным автомобилем CHERY ELARA, перевозку работников и документацию по городу, а также короткие выезды в Полтавскую, Сумскую и Харьковскую. Кандидатам необходим стаж управления не менее пяти лет, внимательность и готовность к ненормированному графику.

Другая вакансия открыта на кондитерском предприятии "Полюс ЛТД". Компания ищет грузчика с пятидневной рабочей неделей с 8:00 до 17:00. Заработная плата – 18 500 гривен. Задания включают погрузку, разгрузку и комплектацию изделий, предварительная практика не является обязательной.

Также работа для пенсионеров в Харькове доступна в производственной сфере. ФЛП Михайлюк М.В., занимающийся изготовлением оборудования для пищевой отрасли, приглашает слесаря-механосборщика. Оплата колеблется от 20000 до 25000 гривен. График – с 8:00 до 18:00, предусмотрено официальное трудоустройство. Среди требований год практического опыта, внимательность к деталям и умение работать с технической документацией.

Эксперты отмечают, что такие предложения помогают людям пенсионного возраста поддерживать финансовую стабильность, оставаться вовлеченными в жизнь города и сохранять профессиональные навыки.

