Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі залишається одним із головних інструментів підтримки людей, які через бойові дії втратили можливість проживати у власних домівках, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію щодо розселення публікують на державній платформі «Дія». Там зібрані перевірені пропозиції тимчасового проживання та контакти відповідальних служб, які координують поселення.

Перед поданням заявки переселенцям радять визначитися з районом перебування. Під час вибору фахівці рекомендують враховувати рівень безпеки, доступ до медичних закладів, транспортне сполучення та можливості працевлаштування.

Додаткові відомості розміщені на інтерактивній мапі проєкту «Там, де вас чекають». Сервіс дає змогу переглянути наявні місця, умови проживання та адреси пунктів прийому в громадах області.

Для оперативного підбору варіанту заявникам радять заздалегідь підготувати базову інформацію. Під час звернення зазвичай уточнюють склад родини, кількість людей, орієнтовний період перебування, потреби у медичній чи психологічній допомозі, а також наявність домашніх тварин.

Окремий акцент роблять на безпеці. Шукати прихисток рекомендують виключно через офіційні ресурси, уникаючи приватних оголошень із вимогами передоплати. У разі сумнівів радять звертатися до правоохоронних органів.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі надають із фонду тимчасового розміщення, який формують органи місцевого самоврядування. Помешкання зазвичай виділяють на строк до одного року з можливістю продовження за відсутності альтернатив.

Перевагу під час розподілу отримують родини з дітьми, багатодітні сім’ї, вагітні жінки, люди з інвалідністю та громадяни похилого віку, чиї оселі були зруйновані або стали непридатними для проживання.

