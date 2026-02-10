Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье предоставляют из фонда временного размещения.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье остается одним из главных инструментов поддержки людей, которые из-за боевых действий потеряли возможность проживать в собственных домах, сообщает Politeka.

Актуальную информацию о расселении публикуют на государственной платформе « Дія ». Там собраны проверенные предложения временного проживания и контакты ответственных служб, координирующих поселение.

Перед подачей заявки переселенцам советуют определиться с районом пребывания. При выборе специалисты рекомендуют учитывать уровень безопасности, доступ в медицинские учреждения, транспортное сообщение и возможности трудоустройства.

Дополнительная информация размещена на интерактивной карте проекта «Там, где вас ждут». Сервис позволяет просматривать существующие места, условия проживания и адреса пунктов приема в общинах области.

Для оперативного подбора варианта заявителям рекомендуют заблаговременно приготовить базовую информацию. Во время обращения обычно уточняется состав семьи, количество людей, ориентировочный период пребывания, потребность в медицинской или психологической помощи, а также наличие домашних животных.

Отдельный акцент делают на безопасности. Искать убежище рекомендуют исключительно через официальные ресурсы, избегая частных объявлений с требованиями предоплаты. В случае сомнений советуют обращаться в правоохранительные органы.

Преимущество во время распределения получают семьи с детьми, многодетные семьи, беременные женщины, люди с инвалидностью и пожилые люди, чьи дома были разрушены или стали непригодными для проживания.

