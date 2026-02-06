Подорожчання проїзду в Одеській області торкнулося міських маршруток в одному з міст регіону, тому розповідаємо про це більше.

Подорожчання проїзду в Одеській області стало реальністю для мешканців Білгорода-Дністровського, який також відомий як Аккерман, повідомляє Politeka.

З 1 лютого 2026 року новий тариф у міських маршрутках офіційно затвердив виконавчий комітет міської ради після розгляду звернення перевізника та економічних розрахунків.

Після подорожчання проїзду в Одеській області, одна поїздка коштує 16 гривень замість попередніх 12 гривень. Тож підвищення відбулося відразу на 4 гривні.

У міській раді пояснили, що зміни стали необхідними через суттєве зростання витрат на утримання транспорту та забезпечення стабільної роботи маршрутів.

За словами посадовців, перевізник певний час уже змушений був працювати зі збитками, оскільки попередній тариф не покривав фактичних витрат на перевезення пасажирів.

Подорожчання проїзду в Одеській області викликало жваве обговорення серед містян, адже частина пасажирів помітила збільшення вартості ще до офіційного рішення виконкому.

Представники влади пояснили, що після детального аналізу фінансових показників перевізника стало зрозуміло, що без коригування ціни існувала загроза скорочення кількості транспорту на лініях або навіть закриття окремих маршрутів.

У міській раді навели конкретні причини, які призвели до перегляду тарифу. Зокрема, вартість пального зросла з 21 гривні за літр у 2021 році до 45 гривень за літр станом на початок 2026 року.

Мінімальна заробітна плата збільшилася з 6 500 до 8 647 гривень, що спричинило підвищення витрат на оплату праці водіїв приблизно на 67%.

Також виросли в ціні автомобільні шини, запасні частини та витратні матеріали, а ще зросли витрати на ліцензії та інші обов’язкові експлуатаційні платежі.

