Подорожание проезда в Одесской области затронуло городские маршрутки в одном из городов региона, поэтому рассказываем об этом больше.

Подорожание проезда в Одесской области стало реальностью для жителей Белгорода-Днестровского, также известного как Аккерман, сообщает Politeka.

С 1 февраля 2026 новый тариф в городских маршрутках официально утвердил исполнительный комитет городского совета после рассмотрения обращения перевозчика и экономических расчетов.

После подорожания проезда в Одесской области одна поездка стоит 16 гривен вместо предыдущих 12 гривен. Так что повышение произошло сразу на 4 гривны.

В городском совете объяснили, что изменения стали необходимыми из-за существенного роста расходов на содержание транспорта и обеспечения стабильной работы маршрутов.

По словам чиновников, перевозчик определенное время уже вынужден был работать с убытком, поскольку предварительный тариф не покрывал фактических расходов на перевозку пассажиров.

Подорожание проезда в Одесской области вызвало оживленное обсуждение среди горожан, ведь часть пассажиров заметила увеличение стоимости еще до официального решения исполкома.

Представители власти объяснили, что после детального анализа финансовых показателей перевозчика стало ясно, что без корректировки цены была угроза сокращения количества транспорта на линиях или даже закрытия отдельных маршрутов.

В городском совете привели конкретные причины, приведшие к пересмотру тарифа. В частности, стоимость горючего выросла с 21 гривны за литр в 2021 году до 45 гривен за литр по состоянию на начало 2026 года.

Минимальная заработная плата увеличилась с 6 500 до 8 647 гривен, что повлекло за собой повышение расходов на оплату труда водителей примерно на 67%.

Также выросли в цене автомобильные шины, запасные части и расходные материалы, выросли расходы на лицензии и другие обязательные эксплуатационные платежи.

