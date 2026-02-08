Графік відключення газу з 9 по 15 лютого в Полтаві стосується лише зазначених адрес і не впливає на інші райони міста.

Графік відключення газу з 9 по 15 лютого в Полтаві оприлюднило управління експлуатації газорозподільної системи АТ «Полтавагаз», передає Politeka.

З'явилася ця інформація на сайті Полтавської міської ради.

Тимчасово припинено подачу природного газу на дві адреси: вул. Соборності, 71 та пров. Госпітальний, 8Б.

Причиною є аварійна ситуація на місцевих мережах. Для безпечного відновлення постачання власникам будинків потрібно дотримуватися правил безпеки систем газопостачання та забезпечити доступ до приміщень, де розташовані газові прилади та магістралі.

Відновлення подачі газу здійснюється оператором ГРМ протягом двох робочих днів у містах та п’яти календарних днів у сільській місцевості після подання письмового звернення.

Додаткову інформацію можна отримати у службі експлуатації внутрішньобудинкових газових мереж та обладнання АТ «Полтавагаз» за адресою: вул. Олеся Гончара, 2, або за телефоном 50-14-07.

Мешканцям нагадують, що дотримання безпеки та своєчасне забезпечення доступу до газового обладнання є обов’язковим для швидкого відновлення подачі. Це допомагає уникнути додаткових затримок та гарантує стабільну роботу системи.

Графік відключення газу з 9 по 15 лютого в Полтаві стосується лише зазначених адрес і не впливає на інші райони міста.

Мешканцям радять заздалегідь перевірити справність газових приладів та закрити кран перед відключенням. Рекомендується підготувати запас газових балонів або альтернативні способи приготування їжі та обігріву. Слід спланувати використання гарячої води та опалення, щоб уникнути дискомфорту під час відсутності постачання. Також варто повідомити всіх членів родини про графік відключення та забезпечити доступ до квартир для ремонтної бригади.

