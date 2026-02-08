График отключения газа с 9 по 15 февраля в Полтаве относится только к указанным адресам и не влияет на другие районы города.

График отключения газа с 9 по 15 февраля в Полтаве обнародовал управление эксплуатации газораспределительной системы АО "Полтавагаз", передает Politeka.

Появилась эта информация на сайте Полтавского городского совета .

Временно прекращена подача природного газа в два адреса: ул. Соборности, 71 и пров. Госпитальный, 8б.

Причиной аварийная ситуация на местных сетях. Для безопасного восстановления поставок владельцам домов необходимо соблюдать правила безопасности систем газоснабжения и обеспечить доступ к помещениям, где расположены газовые приборы и магистрали.

Возобновление подачи газа осуществляется оператором ГРМ в течение двух рабочих дней в городах и пяти календарных дней в сельской местности после подачи письменного обращения.

Дополнительную информацию можно получить в службе эксплуатации внутридомовых газовых сетей и оборудования ОАО «Полтавагаз» по адресу: ул. Олеся Гончара, 2 или по телефону 50-14-07.

Жителям напоминают, что соблюдение безопасности и своевременное обеспечение доступа к газовому оборудованию обязательно для быстрого возобновления подачи. Это помогает избежать дополнительных задержек и гарантирует стабильную работу системы.

Жителям советуют заранее проверить исправность газовых приборов и закрыть кран перед отключением. Рекомендуется подготовить запасы газовых баллонов или альтернативные способы приготовления пищи и обогрева. Следует спланировать использование горячей воды и отопления, чтобы избежать дискомфорта в отсутствие поставок. Также следует сообщить всем членам семьи о графике отключения и обеспечить доступ к квартирам для ремонтной бригады.

