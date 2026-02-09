Нова система оплати за проїзд у Вінниці спростить процес, зменшить черги на зупинках і зробить поїздки більш безпечними та прозорими.

У Вінниці починає діяти нова система оплати за проїзд, яка передбачає використання кольорових QR-кодів у всьому громадському транспорті міста, повідомляє Politeka.

Система дозволяє оплачувати поїздки картками будь-якого банку та через популярні мобільні додатки.

За інформацією Вінницької транспортної компанії, QR-коди мають два кольори: жовтий для користувачів ПриватБанку та рожевий для клієнтів monobank. Поступово наліпки з’являться в автобусах, тролейбусах та маршрутках, щоб пасажири могли швидко і зручно оплачувати квитки без готівки.

Для оплати через застосунок «Приват24» потрібно відсканувати QR-код, обрати кількість квитків та картку, після чого натиснути «Купити». Квиток автоматично зберігається в розділі «Ще — Транспорт — Міський транспорт».

Якщо користувач сканує QR камерою смартфона без додатка, код відкриває веб-сторінку. Там можна обрати «Проїзд», кількість квитків та оплатити через Google Pay, Apple Pay або банківську картку. Після оплати відкривається електронний квиток із таймером 60 хвилин, прив’язаний до конкретного транспорту та його бортового номера.

Клієнти monobank теж можуть скористатися системою: після сканування QR-коду необхідно натиснути «Підтвердити», після чого квиток з’являється у браузері із власним QR-кодом для перевірки кондуктором. При цьому пасажир може обрати оплату monobank, Google Pay, Apple Pay або іншою банківською карткою.

Міська рада зазначає, що нова система оплати за проїзд у Вінниці спростить процес, зменшить черги на зупинках і зробить поїздки більш безпечними та прозорими. Контролери будуть перевіряти електронні квитки та надавати допомогу пасажирам під час переходу на безготівковий розрахунок.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Вінницькій області: названо місце, де регулярно видають допомогу.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Вінницькій області: як знайти свою домівку.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати за проїзд у Вінниці: містянам розповіли про важливі нововведення.