В Виннице начинает действовать новая система оплаты за проезд, предполагающая использование цветных QR-кодов во всем общественном транспорте города, сообщает Politeka.

Система позволяет оплачивать поездки по карточкам любого банка и через популярные мобильные приложения.

По информации Винницкой транспортной компании, QR-коды имеют два цвета: желтый для пользователей ПриватБанка и розовый для клиентов monobank. Постепенно наклейки появятся в автобусах, троллейбусах и маршрутках, чтобы пассажиры могли быстро и удобно оплачивать безналичные билеты.

Для оплаты через приложение «Приват24» нужно отсканировать QR-код, выбрать количество билетов и карту, после чего нажать «Купить». Билет автоматически сохраняется в разделе «Еще – Транспорт – Городской транспорт».

Если пользователь сканирует QR камерой смартфона без приложения, код открывает веб-страницу. Там можно выбрать «Проезд», количество билетов и оплатить через Google Pay, Apple Pay или банковскую карту. После оплаты открывается электронный билет с таймером 60 минут, привязанный к конкретному транспорту и его бортовому номеру.

Клиенты monobank тоже могут воспользоваться системой: после сканирования QR-кода необходимо нажать «Подтвердить», после чего билет появляется в браузере с QR-кодом для проверки кондуктором. При этом пассажир может выбрать оплату monobank, Google Pay, Apple Pay или другой банковской карты.

Городской совет отмечает, что новая система оплаты за проезд в Виннице упростит процесс, уменьшит очереди на остановках и сделает поездки более безопасными и прозрачными. Контроллеры будут проверять электронные билеты и оказывать помощь пассажирам при переходе на безналичный расчет.

