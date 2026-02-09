З метою підвищення надійності електропостачання вводяться додаткові графіки відключення світла у Київській області на 10 лютого.

Графіки відключення світла у Київській області на 10 лютого охоплять низку населених пунктів регіону.

Про тимчасові обмеження розповіли кілька територіальних громад регіону з посиланням на «Київські регіональні електромережі».

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, «ДТЕК Київські регіональні електромережі» буде проводити профілактичні роботи 10.02.2026 року з з 08:00 до 17:00 години в межах Дмитpівської сільської територіальної громади.

У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії у таких населених пунктах:

село Любимівка, вулиці:

Балабанова, 3;

Будницька, 0153; 1; 10; 11; 12; 13; 14А; 17; 18; 18/1; 19; 2; 2/1; 20; 21; 21Б; 22; 23; 24; 25; 27; 29; 3; 30; 32; 34; 34А; 35; 36; 37; 39; 4; 41; 42; 43; 44; 4А; 5; 6; 8; 9;

Карташова, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 23; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

Київська, 1; 1/1; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 1А; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 35; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 6; 7; 9;

Миру, 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 19; 2; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 33; 34; 38; 39; 40; 41; 42; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 54; 55; 56; 57; 58; 6; 60; 61; 62; 8; 9;

Польова, 10; 11; 12; 13; 14; 17; 18; 19; 2; 20; 23; 24; 5; 6; 7; 8; 9;

Похилевича, 28;

Розвідників, 1; 11; 13; 14; 15; 18; 2; 20; 4; 5; 7; 9;

Селянська, 1; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 19; 2; 21; 22; 23; 24; 5; 8; 9;

Фермівська, 1; 10; 11; 12; 13; 4; 7.

Село Дмитрівка, вулиці:

Вишнева, 13; 2; 65;

Назімова, 11; 14; 15; 4.

З 6 до 18 години триватимуть обмеження в селі Іванковичі в будинках, що розташовані за адресами:

Б. Хмельницького — 10

Березнева — 1, 3, 14-А, 15

Бузкова — 24, 26, 28-31, 33, 35, 37, 39, 41, 41А, 43, 44, 46, 50, 54, 56, 56А

Вербицького — 9А, 9Б

Вишнева — 1А, 12

Володимирська — 1, 1А, 2, 3А, 5-15, 10А, 10Б, 11-15А, 19

Д. Бідного — 5-А, 9, 9/1, 12, 33, 36, 38, 40, 44, 46

Жовтнева — 1, 3, 3-Б, 5, 8

Заповідна — 64

Захисників Вітчизни — 1, 1А, 2, 12, 12-Б, 13, 17-Б, 21А, 23/3, 23-Б, 4, 45, 46, 46А, 46Б, 47, 47Б, 48-55, 55А, 55Б, 57А, 57Б, 62А, 128, 132, 152, Б/Н, 53, 53-Б, 54, 55/1

Зоряна — 1

Квіткова — 2, 4-А, 5

Козача — 1, 2А

Котова — 3, 9, 30, 32

Круглицька — 16А

Лесі Українки — 12-А

М. Цвєтаєвої — 2, 2А, 2Б, 4, 6, 12

Миколи Леонтовича — 1

Нова — 1, 1А, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 15-Б, 15-В, 15-Г, 16, 30-А

Озерна — 1, 9, 10А, 12, 14, 16, 1-Г

Окружна — 25

Осіння — 1-А, 2, 2А, 2Д, 3А, 4, 7, 7-А

Південна — 1, 3, 4-А, 7-А, 13

Підгайна — 2, 4

Поле

Польова — 3, 3А, 7, 9, 9/1, 10-13, 15-19, 19А, 21, 21А, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 50

Прорізна — 1

Ранкова — 1, 2, 4

Садова — 1, 1-А, 1Б, 1А, 10, 10А, 11, 11А, 12, 12/1, 12А, 12-Б, 12-Г, 13А, 14-19, 19А, 19Г, 21, 21-В, 22, 22А, 23-30, 30А, 33, 33А, 34-38, 36/1, 3А, 3-Д, 40-44, 47-57, 55/1, 55А, 55-В, 6-9, 9А, 9-Б

Селянська — 1, 3-8, 10, 12, 14, 16, 18, 4А, 5/1, 5-А, 6-А, 7/1, 8А

Сонячна — 2, 4, 8

Степова — 8

Травнева — 2, 2А, 2Б, 5, 6

Шевченка — 1

Щаслива — 1, 1А, 1-В, 3А, 4, 4-Д, 9, 31А

Юності — 1-6, 8-19, 2, 21, 23, 23А, 25, 27, 27А, 29, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Ягідна — 3Б

Актуальну інформацію про відключення електроенергії, які публікує ДТЕК «Київобленерго», можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі «Відключення».

