Графіки відключення світла у Київській області на 10 лютого охоплять низку населених пунктів регіону, про що попереджає Politeka.net.
Про тимчасові обмеження розповіли кілька територіальних громад регіону з посиланням на «Київські регіональні електромережі».
З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, «ДТЕК Київські регіональні електромережі» буде проводити профілактичні роботи 10.02.2026 року з з 08:00 до 17:00 години в межах Дмитpівської сільської територіальної громади.
У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії у таких населених пунктах:
село Любимівка, вулиці:
- Балабанова, 3;
- Будницька, 0153; 1; 10; 11; 12; 13; 14А; 17; 18; 18/1; 19; 2; 2/1; 20; 21; 21Б; 22; 23; 24; 25; 27; 29; 3; 30; 32; 34; 34А; 35; 36; 37; 39; 4; 41; 42; 43; 44; 4А; 5; 6; 8; 9;
- Карташова, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 23; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
- Київська, 1; 1/1; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 1А; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 35; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 6; 7; 9;
- Миру, 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 19; 2; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 33; 34; 38; 39; 40; 41; 42; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 54; 55; 56; 57; 58; 6; 60; 61; 62; 8; 9;
- Польова, 10; 11; 12; 13; 14; 17; 18; 19; 2; 20; 23; 24; 5; 6; 7; 8; 9;
- Похилевича, 28;
- Розвідників, 1; 11; 13; 14; 15; 18; 2; 20; 4; 5; 7; 9;
- Селянська, 1; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 19; 2; 21; 22; 23; 24; 5; 8; 9;
- Фермівська, 1; 10; 11; 12; 13; 4; 7.
Село Дмитрівка, вулиці:
- Вишнева, 13; 2; 65;
- Назімова, 11; 14; 15; 4.
З 6 до 18 години триватимуть обмеження в селі Іванковичі в будинках, що розташовані за адресами:
- Б. Хмельницького — 10
- Березнева — 1, 3, 14-А, 15
- Бузкова — 24, 26, 28-31, 33, 35, 37, 39, 41, 41А, 43, 44, 46, 50, 54, 56, 56А
- Вербицького — 9А, 9Б
- Вишнева — 1А, 12
- Володимирська — 1, 1А, 2, 3А, 5-15, 10А, 10Б, 11-15А, 19
- Д. Бідного — 5-А, 9, 9/1, 12, 33, 36, 38, 40, 44, 46
- Жовтнева — 1, 3, 3-Б, 5, 8
- Заповідна — 64
- Захисників Вітчизни — 1, 1А, 2, 12, 12-Б, 13, 17-Б, 21А, 23/3, 23-Б, 4, 45, 46, 46А, 46Б, 47, 47Б, 48-55, 55А, 55Б, 57А, 57Б, 62А, 128, 132, 152, Б/Н, 53, 53-Б, 54, 55/1
- Зоряна — 1
- Квіткова — 2, 4-А, 5
- Козача — 1, 2А
- Котова — 3, 9, 30, 32
- Круглицька — 16А
- Лесі Українки — 12-А
- М. Цвєтаєвої — 2, 2А, 2Б, 4, 6, 12
- Миколи Леонтовича — 1
- Нова — 1, 1А, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 15-Б, 15-В, 15-Г, 16, 30-А
- Озерна — 1, 9, 10А, 12, 14, 16, 1-Г
- Окружна — 25
- Осіння — 1-А, 2, 2А, 2Д, 3А, 4, 7, 7-А
- Південна — 1, 3, 4-А, 7-А, 13
- Підгайна — 2, 4
- Поле
- Польова — 3, 3А, 7, 9, 9/1, 10-13, 15-19, 19А, 21, 21А, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 50
- Прорізна — 1
- Ранкова — 1, 2, 4
- Садова — 1, 1-А, 1Б, 1А, 10, 10А, 11, 11А, 12, 12/1, 12А, 12-Б, 12-Г, 13А, 14-19, 19А, 19Г, 21, 21-В, 22, 22А, 23-30, 30А, 33, 33А, 34-38, 36/1, 3А, 3-Д, 40-44, 47-57, 55/1, 55А, 55-В, 6-9, 9А, 9-Б
- Селянська — 1, 3-8, 10, 12, 14, 16, 18, 4А, 5/1, 5-А, 6-А, 7/1, 8А
- Сонячна — 2, 4, 8
- Степова — 8
- Травнева — 2, 2А, 2Б, 5, 6
- Шевченка — 1
- Щаслива — 1, 1А, 1-В, 3А, 4, 4-Д, 9, 31А
- Юності — 1-6, 8-19, 2, 21, 23, 23А, 25, 27, 27А, 29, 3, 4, 5, 6, 8, 9
- Ягідна — 3Б
Актуальну інформацію про відключення електроенергії, які публікує ДТЕК «Київобленерго», можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі «Відключення».
