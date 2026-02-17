Бесплатные продукты доступны для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области, сообщает Politeka.
К примеру, получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области можно в областном социальном центре матери и ребенка.
Центр принимает переселенцев на ночлег, а некоторые семьи с детьми могут оставаться здесь на несколько дней, пока ищут постоянное жилье.
Гости центра могут приготовить себе еду, воспользоваться горячим душем и переночевать в комфортных условиях.
Дополнительно предоставляется детское питание, средства гигиены для детей и постельное белье, а продовольствием обеспечивают благотворители. Для получения информации следует звонить по телефону +380932946061.
Еще одно заведение, где могут предоставлять бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области – Центральноукраинский государственный дом художественного и технического творчества Helen Arutunian.
Здесь переселенцы могут получить гуманитарную помощь, консультацию психолога и временное убежище в подвальном хранилище во время воздушной тревоги. Центр обслуживает переселенцев, детей, пожилых, женщин, малообеспеченные и многодетные семьи, а также лиц с инвалидностью.
Гуманитарный штаб в Кировоградской области также оказывает гуманитарную помощь. Здесь украинцы могут получить горячие обеды, одежду, детское питание и взять продовольствие домой.
Штаб работает в помещении школы УВК №26 – ДУЗ – ДЮЦ "Зорецвит" по адресу Студенческий бульвар, 21, с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.
Все эти центры и учреждения работают для поддержки переселенцев и социально уязвимых слоев населения, обеспечивая базовые потребности в питании, гигиене и временном убежище.
