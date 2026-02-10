У Пенсійному фонді пояснюють, що доплати для пенсіонерів в Одеській області передбачені не для всіх.

Українці поважного віку можуть розраховувати не лише на базову пенсію, а й на доплати в Одеській області, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли у ПФУ.

З 1 січня 2026 року діє оновлений механізм нарахування доплати за понаднормовий страховий стаж. Надбавка в Одеській області становить 1% від мінімальної пенсії за віком за кожен повний рік роботи понад установлену норму. З урахуванням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб у розмірі 2 595 грн доплата складає 25,95 грн за один додатковий рік стажу.

У Пенсійному фонді пояснюють, що така надбавка передбачена для жінок, які мають понад 30 років страхового стажу, та для чоловіків зі стажем більше ніж 35 років. Перерахунок здійснюється автоматично, без подання заяв.

Для пенсіонерів, які після призначення пенсії продовжують працювати, перерахунок виплат проводиться після припинення трудової діяльності або у разі зміни прожиткового мінімуму.

Окремі соціальні пільги у 2026 році передбачені й для осіб зі статусом ветерана праці. Відповідно до Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», право на цей статус мають громадяни, які досягли пенсійного віку та отримують пенсію, за умови наявності необхідного стажу: не менше 35 років для жінок і 40 років — для чоловіків. Для отримання пільг потрібно оформити посвідчення ветерана праці через органи соціального захисту.

Статус ветерана праці дає право на низку пільг. Серед них — звільнення від земельного податку, безплатне зубне протезування, розширений доступ до медичних послуг, першочергове санаторно-курортне лікування, а також безплатний проїзд у громадському транспорті в межах області.

