Графіки відключення світла у Сумській області охоплять частину регіону, тому важливо знати деталі.

Графіки відключення світла у Сумській області на 12 лютого будуть діяти в частині населених пунктів, де проводитимуть планові роботи, пише Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Сумиобленерго».

Графіки відключення світла у Сумській області охоплять місто Конотоп з 10 до 16 години, проте обмеження стосуються лише окремих адрес:

Миколи Лукаша — № 47–71 (без 72)

Миколи Стороженка — № 1–62, 64–73 (без 63)

Миру — № 1, 1/1, 1/2, 1А, 2, 2/20, 2Б, 3–10, 10/2, 11–12А, 13–20/23, 21/50, 22–26А, 27–28/1, 29–32, 33–38А, 39–41, 40/1, 40Б, 42–50

Ярківська — № 3, 4–6, 10, 12, 14–19А, 21–26Б, 28, 30–38А, 39–42, 45–57, 155А, 156–157, 159А, 160–163А, 165–165В, 167–169

Ярослава Мудрого — № 1, 5

Ярмаркова — № 25, 27, 29, 31, 33

Крім цього, додаткові вимкнення впроваджуються в місті Лебедин. З 9 до 17 години знеструмлені будуть будинки на вулицях:

Довгалівка — № 82, 84, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 125, 126, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 151, 155, 157, 159, 161, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 181, 183, 185, 187, 193, 195, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217

Героїчна — № 51, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 89

Сумська — № 101, 103, 105, 105А, 106Б, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 133

З 8 до 17 години в місті Охтирка через плановий ремонт та профілактичні роботи світло зникне у будинках на вулицях:

Лесі Українки — № 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88А, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 101А, 102, 103, 104, 105, 107, 111, 114, 116, 118

Революції — № 34, 64

Приміський — № 56

Марини Медвєдєвої — № 27, 27В

Миру — № 2, 13, 36, 37, 46, 47

Сумська — № 14, 29, 30, 47А, 49, 89, 219А, 223, 239, 246Б, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 260А, 261, 262, 262А, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 272Д, 273, 273А, 274, 275А, 276, 276А, 277, 278, 279, 280В, 281, 283, 284, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 300А, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 321, 321А, 323, 323А, 325, 325А, 326, 327, 327А, 328, 329, 329А, 331, 333, 335, 335А, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 359А, 361, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 377А, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 391А, 393, 395, 395А, 395Б, 399, 401, 403, 403А, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 425

Польовий — № 1А, 2

Київська — № 107Г, 113, 115А, 120, 122

Снайпера — № 42, 44, 46, 46А

Кащеєва — № 10, 12, 22

Пристань — № 1, 1Z, 3, 4, 5, 11А

Менделєєва — № 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24

Кобзаря — № 4, 7, 13

Миргородська — № 57, 59

Набережний — № 3А

Левадний — № 14, 25

Садова — № 2, 14

Кленовий — № 27, 52, 58

Пантелеймона Куліша — № 12, 27

Короленка — № 19, 44

Соборний — № 9, 26

Соборна — № 2В

Північний — № 3

Михайла Рудинського — № 2

Щаслива — № 29А

Табірний — № 2, 4, 6, 8, 8/10, 8/27, 8/32, 8А, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям Сумської області рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Сумській області: з чим виникли серйозні проблеми в магазинах.

Також Politeka повідомляла, Новий графік руху поїздів у Сумській області: які рейси змінили маршрут.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах: хто може взяти участь в цій програмі.