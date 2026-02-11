Українців просять заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Харківській області на 12 лютого.

Графіки відключення світла у Харківській області на 12 лютого носять локальний характер через планові роботи в електромережах регіону, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Харківобленерго», яке опублікувала пресслужба Височанської селищної ради.

Обмеження електропостачання стосуватимуться споживачів Люботинського району. Графіки відключення світла в Харківській області на 12 лютого сформовано заздалегідь у зв’язку з проведенням планових ремонтних і технічних робіт на електромережах.

З 9 до 16:10 години електрику вимикатимуть в місті Люботин. Додаткові вимкнення стосуються низки будинків за адресами:

Караванська — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19А, 2/9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34/13, 34А, 35, 36/14, 37, 38, 39, 4, 41, 43/15, 45/16, 47, 5, 6, 7, 9

Зої Космодем’янської — 2/10, 5/10

Котляревського — 2/19, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14

Червоний — 3, 4, 5

Травнева — 25/1

Червона — 1А, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/1, 16, 17/2, 20, 21, 22, 28/5

Червоний пров. — 6, 7/23, 7А, 8, 9, 9А, 11, 12/1, 17/1, 18, 20, 22

Кримський — 3, 5, 7, 9

Михайла Вербицького — 3, 11, 12/1, 13А, 15, 16, 16А, 17, 17/1, 18/2, 19/2, 1А, 22/2, 23, 24/1, 25, 26, 28, 3/1, 30, 32, 34, 4, 5/2, 6, 7, 8А, 9

Проселищний — 1, 2, 3, 5, 6

Весела — 1/10, 2/8, 3/4, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/7, 14, 15, 16, 17, 38

Гранта — 18

Захисників України — 86/2, 88/1

Ключова — 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23

Проселищна — 5, 11, 13, 15, 17, 19

Річкова — 1/21, 2А, 2Б, 4, 5, 7, 7А, 9, 9А, 12, 13А, 14, 16, 16А, 20, 23, 27, 39

Бузковий пров. — 3/22, 3А, 4, 6А, 9, 11, 13

Ключевий пров. — 1/2, 1/2А, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 8/15, 9/17

Михайла Вербицького пров. — 1/20, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Річковий пров. — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 23, 27

Княжий пров. — 3, 5, 7

Княжа — 2, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 16/2, 17/1, 17А, 18/1, 20, 21, 22, 23/8, 24, 25, 25/7, 27А, 28, 29, 3, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 48, 5/1, 50, 51А, 52, 54, 6/2, 7/2, 8/1, 9

Нове Життя — 1, 2, 3, 4, 6, 10/30, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17А, 18, 19/1, 20, 22, 24

Огородна — 3, 5, 6/1, 7, 7А, 8, 9, 11, 13, 15

Хижного — 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11/22, 12, 14

Княжий м-н — 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18

Житній пров. — 1/1, 3, 5, 6А, 7, 8/17, 9

Княжий пров. — 3, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 17/4, 18, 19/15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29/10, 3, 30, 31/5, 33, 35, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А

Колодяжний пров. — 2/19, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17

Огородний пров. — 2/4, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13А, 15, 15А, 17

Спортивний пров. — 3

Жителів просять заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Харківській області на 12 лютого, врахувати це при плануванні щоденних справ та користуватися електроприладами з обережністю.

