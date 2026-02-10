У зв’язку з виконанням робіт впроваджуються графіки відключення світла у Київській області на 11 лютого.

Графіки відключення світла у Київській області на 11 лютого охоплять частину регіону через важливі профілактичні роботи, про що попереджає Politeka.net.

Про тимчасові обмеження розповіли кілька територіальних громад регіону з посиланням на «Київські регіональні електромережі».

На період виконання робіт подача електроенергії буде обмежена в окремих районах та на визначених вулицях. Тривалість відключень залежатиме від обсягу та складності запланованих робіт.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК «Київські регіональні електромережі» буде проводити профілактичні роботи в межах Переяславська територіальна громада. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії за наступними адресами:

м. Переяслав, з 08:30 до 16:30 години:

вул. Новокиївське Шосе — 44А, 46/18, 46А, 46а 10, 46-а/19, 46-а/7, 48, 48а, 50, 52, 52А, 52В, 54, 56, 56А, 58, 60, 60А, 65

вул. Сухомлинського Василя — 26, 28

вул. Хмельницького Богдана — 8

вул. Яготинська — 1, 10, 10А, 11, 13, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 8Б, 8В, 9, 9А, 9Б

шосе Новокиївське — 46, 54, 65А

с. Мазінки, з 08:30 до 16:30 години:

вул. Альтицька — 35, 37, 39, 45, 46, 48, 49, 50, 56, 62, 64, 66, 68

вул. Зарічна — 1, 12, 2, 3, 4, 5, 8

м. Переяслав, з 11:00 до 19:00 години:

вул. Гаяринська — 2, 6

пров. Гаяринський — 2

Актуальну інформацію про відключення електроенергії, які публікує ДТЕК «Київобленерго», можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі «Відключення».

Мешканців просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, заздалегідь спланувати свої справи, зарядити необхідні пристрої та дотримуватися правил електробезпеки. Електропостачання буде відновлено одразу після завершення робіт.

