Рекомендуємо заздалегідь ознайомитися з графіками планових відключень електроенергії у Кіровоградській області, які заплановані на 13 лютого.

Графіки відключення світла вводяться у Кіровоградській області на 13 лютого через масштабні роботи енергетикі, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Роботи мають масштабний характер, тому у деяких районах можливі тимчасові перебої з електропостачанням. Рекомендуємо заздалегідь ознайомитися з графіками планових відключень електроенергії у Кіровоградській області, які заплановані на 13 лютого.

В Кропивницькому районі будуть тривати додаткові вимкнення через плановий ремонт та профілактичні роботи в мережах. Вони діютимуть з 9 до 17 години в наступних населених пунктах:

Карлівка вулиці:

В.Степова — 1, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 14, 16а, 16, 18

Степовий пров. — 12, 14, 17

Шабанова пров. — 7

Шабанова — 2, 3, 6, 6б, 7-18, 20-26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30

Новоолександрівка вулиці:

Ватутіна — 8, 11, 17, 18

Степова — 7

Новопетрівка вулиці:

Дружби — 1, 19, 21, 23, 25, 33, 35, 37, 39-41, 41Д, 42, 47А, 49А, 51, 55А, 57, 73

Дружби пров. — 12, 13, 22, 38, 14, 21

Виборна — 14

Зелена — 33, 35, 36В, 115

Космонавтів — 50, 53, 121

В Олександрійському районі будуть діяти додаткові знеструмлення. Вони вводяться через планові роботи, що охоплять регіон. Зокрема світла не буде за адресами:

Щасливе (з 09:00 по 17:00 години) вулиці:

Миру — 1-5, 7, 9-14, 16, 18

Незалежна — 1-2, 4, 6

Польова — 2, 5, 7-10, 12, 15-16, 18, 20, 22-24, 26, 26а, 28-31, 33, 35, 39, 41, 43

Хлібодарна — 1-5, 7-8, 8А, 11, 13, 15, 17-18, 20-21, 24, 28, 30-31, 33-35, 37-40, 42-43, 45-46, 48-49, 54, 56

Олександрівка (з 09:00 по 16:00 години) вулиці:

Вишнева — 1, 3, 6, 7А, 8, 8А, 14-15, 17, 20, 22-23, 25-28, 28А, 30, 30А, 31-37, 39, 45-49, 51-54, 57, 60, 62, 64-70, 72-73, 75-78, 80

Нова — 1

Актуальний графік відключень електроенергії можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго». Мешканців закликають завчасно підготуватися до можливих тимчасових перебоїв з електропостачанням.

