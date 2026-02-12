Рекомендуем заранее ознакомиться с графиками плановых отключений электроэнергии в Кировоградской области, запланированных на 13 февраля.

Графики отключения света вводятся в Кировоградской области на 13 февраля из-за масштабных работ энергетики, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кіровоградобленерго».

Работы носят масштабный характер, поэтому в некоторых районах возможны временные перебои с электроснабжением. Рекомендуем заранее ознакомиться с графиками плановых отключений электроэнергии в Кировоградской области, запланированных на 13 февраля.

В Кропивницком районе будут продолжаться дополнительные отключения из-за планового ремонта и профилактических работ в сетях. Они будут действовать с 9 до 17 часов в следующих населенных пунктах:

Карливка улицы:

В.Степова — 1, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 14, 16а, 16, 18

Степовый пров. — 12, 14, 17

Шабанова пров. — 7

Шабанова — 2, 3, 6, 6б, 7-18, 20-26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30

Новоолександривка улицы:

Ватутина - 8, 11, 17, 18

Степова - 7

Новопетривка улицы:

Дружбы — 1, 19, 21, 23, 25, 33, 35, 37, 39-41, 41Д, 42, 47А, 49А, 51, 55А, 57, 73

Дружбы пров. — 12, 13, 22, 38, 14, 21

Выборна — 14

Зелена — 33, 35, 36В, 115

Космонавтив — 50, 53, 121

В Олександрийском районе будут действовать дополнительные обесточивания. Они вводятся через плановые работы, охватывающие регион. В частности, света не будет по адресам:

Щаслыве (с 09:00 по 17:00 часов) улицы:

Мыру — 1-5, 7, 9-14, 16, 18

Незалежна — 1-2, 4, 6

Польова — 2, 5, 7-10, 12, 15-16, 18, 20, 22-24, 26, 26а, 28-31, 33, 35, 39, 41, 43

Хлибодарна — 1-5, 7-8, 8А, 11, 13, 15, 17-18, 20-21, 24, 28, 30-31, 33-35, 37-40, 42-43, 45-46, 48-49, 54, 56

Олександривка (с 09:00 по 16:00 часов) улицы:

Вышнева — 1, 3, 6, 7А, 8, 8А, 14-15, 17, 20, 22-23, 25-28, 28А, 30, 30А, 31-37, 39, 45-49, 51-54, 57, 60, 62, 64-70, 72-73, 75-78, 80

Нова — 1

Актуальный график отключений электроэнергии можно найти на официальном сайте «Кіровоградобленерго». Жителей призывают заранее подготовиться к возможным временным перебоям с электроснабжением.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: какой проблемы ждать.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком: как выросли цены.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области: почему выплаты могут не поступить.