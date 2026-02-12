Для українців були сформовані детальні графіки відключень світла в Харківській області на 13 лютого.

У Харківській області 13 лютого запровадять графіки відключення світла у зв’язку з проведенням планових робіт на електромережах, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Харківобленерго», яке опублікувала пресслужба Зачепилівської громади.

Графіки відключень світла в Харківській області на 13 лютого були сформовані заздалегідь і пов’язані з виконанням планових ремонтних та технічних заходів, спрямованих на підтримання стабільної роботи енергосистеми регіону.

З 8 до 17 години не буде електрики в селі Кочетівка. Обмеження зачеплять будинки, що знаходяться за наступними адресами:

Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 62Д, 63, 65, 67, 69, 71

Харківська — 2, 4, 4А, 6А, 6Б, 8, 26, 32, 46, 50, 52, 54, 56А, 58, 58А, 60, 62, 62Г

Будівельна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9

З 8 до 17 години також знеструмлять вулиці в селі Нагірне. Не буде електрики в будинках на вулицях:

Вокзальна — 2, 4

Харківська — 1, 3, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 30, 31, 34, 38, 42, 44

З 8 до 17 години світло вимикатимуть в селі Зачепилівка, проте лише за наступними адресами:

Весняна — 60, 62, 64, 66

Захисників України — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27А, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 69, 70, 71, 72

Набережна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 66, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 90, 92

Новонабережна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14

Озерна — 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 55А

Садова — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 8В, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 21А, 23, 23Б, 25, 27, 31, 33, 37, 37А, 39, 41

Соборна — 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 88А, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 165, 166, 167, 170, 171, 172, 174, 175, 175А, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 199, 201, 203, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225

Тиха — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 28, 30, 34

Харківська — 46

пров. Вишневий — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9

Жителів просять заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Харківській області на 13 лютого, врахувати це при плануванні щоденних справ та користуватися електроприладами з обережністю.

