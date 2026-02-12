Графік відключення води з 13 по 14 лютого у Чернігові передбачає тимчасові незручності в побуті для місцевих мешканців.

Графік відключення води з 13 по 14 лютого у Чернігові пов’язаний із поривами водопровідних мереж, повідомляє Politeka.

Графік відключення води з 13 по 14 лютого у Чернігові надали в офіційному Телеграм-каналі КП «Чернігівводоканал».

Зокрема, на перехресті вул. Шевченка та вул. Кільцева стався порив водопроводу Ду = 150 мм, внаслідок чого водопостачання перекрили для будинків по вул. Шевченка: 105, 107, 107а, 109, 109а, 111, 116а, 118, 120, 124, 126.

А також незручності торкнулися всього житлового масиву вул. Кистяківських, включно з номерами 1–32, 1а, 9а, 9б, 13а, 19а, 19б, 19в, 31а, 35, 35б, 37, 39, 41, 43, 45а, 45д, 47, 49, 51, 53.

Орієнтовне відновлення водопостачання заплановано до 20:00 14 лютого 2026 року, а для мешканців організоване підвезення питної води.

Окрім цього, у зв’язку з поривом на лінії Ду = 50 мм без водопостачання залишився двоповерховий житловий будинок на вул. Шевченка, 162, корпус 2.

Роботи з ліквідації аварії триватимуть до 13 лютого 2026 року, а мешканці також отримали підвезення питної води. За уточненнями та довідками можна звертатися за номером 0800 50 50 51 до КП «Чернігівводоканал».

Варто зазначити, що графік відключення води з 13 по 14 лютого у Чернігові дає можливість для місцевих жителів краще спланувати свій побут у відповідності до обмежень.

Міська служба також нагадує, що аварійні ремонти проводяться з метою забезпечення безперебійного водопостачання у майбутньому, і просить вибачення за тимчасові незручності.

