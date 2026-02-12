График отключения воды с 13 по 14 февраля в Чернигове подразумевает временные неудобства в быту для местных жителей.

График отключения воды с 13 по 14 февраля в Чернигове связан с порывами водопроводных сетей, сообщает Politeka.

График отключения воды с 13 по 14 февраля в Чернигове был предоставлен в официальном Телеграмм-канале КП «Черниговводоканал».

В частности, на перекрестке ул. Шевченко и ул. Кольцевая произошел порыв водопровода Ду=150 мм, в результате чего водоснабжение было перекрыто для домов по ул. Шевченко: 105, 107, 107а, 109, 109а, 111, 116а, 118, 120, 124, 126.

А также неудобства затронули весь жилой массив ул. Кистякивских, включая номера 1–32, 1а, 9а, 9б, 13а, 19а, 19б, 19в, 31а, 35, 35б, 37, 39, 41, 43, 45а, 45д, 47, 49.

Ориентировочное восстановление водоснабжения запланировано до 20:00 14 февраля 2026, а для жителей организован подвоз питьевой воды.

Кроме того, в связи с порывом на линии Ду = 50 мм без водоснабжения остался двухэтажный жилой дом на ул. Шевченко, 162, корпус 2

Работы по ликвидации аварии продлятся до 13 февраля 2026 года, а жители также получили подвоз питьевой воды. За уточнениями и справками можно обращаться по номеру 0800 50 50 51 в КП «Черниговводоканал».

Следует отметить, что график отключения воды с 13 по 14 февраля в Чернигове позволяет местным жителям лучше спланировать свой быт в соответствии с ограничениями.

Городская служба также напоминает, что аварийные ремонты проводятся с целью обеспечения бесперебойного водоснабжения в будущем и просит прощения за временные неудобства.

