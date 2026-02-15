Згідно з законом, на таку доплату для пенсіонерів в Запоріжжі мають право частина громадян.

Частина доплат для пенсіонерів в Запоріжжі зросла через збільшення розміру прожиткового мінімуму, про це повідомляє Politeka.net.

Вказані виплати передбачені статтею 29 закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

Право на отримання цієї допомоги мають пенсіонери, які не здійснюють трудову діяльність та постійно проживають у зоні безумовного відселення або в зоні гарантованого добровільного переселення. Йдеться про чітко визначені території на півночі України, які були віднесені до таких зон після аварії на Чорнобильській АЕС. Їхній статус залежить від рівня радіоактивного забруднення та віддаленості від епіцентру катастрофи, наголошують у Верховній Раді України.

Водночас під час призначення виплат враховуються важливі умови. Якщо пенсіонер виїжджає за межі зони відселення або влаштовується на роботу поза межами цих територій, нарахування доплати припиняється. Це відбувається автоматично — на підставі оновлення інформації в державних реєстрах, без необхідності додаткового звернення.

Слід також звернути увагу на розмір доплати для пенсіонерів в Запоріжжі. Раніше щомісячна доплата становила 2 391 гривню, однак після підвищення прожиткового мінімуму її розмір було переглянуто. Нині сума такої допомоги складає 2 595 гривень на місяць.

Згідно з законом, на таку надбавку мають право саме ті громадяни, які проживали чи працювали на відповідних територіях станом на 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року. Водночас у цих осіб має бути оформлений офіційно статус постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС.

Якщо ж, пенсіонери покинули забруднені зони, а потім повернулися – вони не мають право на такі виплати. Також така допомога не надається тим, хто переїхав або зареєструвався на цих територіях уже після аварії.

