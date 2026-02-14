Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі забезпечує тимчасовий прихисток для українців у місті та околицях на період війни.

Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі зараз доступне більш ніж на тисячі ліжко-місць у різних закладах міста, повідомляє Politeka.

Як проінформували в Фейсбуці, місцеві модульні містечка, шелтери «Запоріжремсервісу», гуртожитки та благодійні шелтери приймають людей різних вікових категорій.

Для того щоб потрапити до місця тимчасового проживання, переселенцям радять заздалегідь уточнити наявність вільних місць, звернувшись за телефонами:

0617644265 до департаменту соціального захисту ЗОДА, 0800331630 на гарячу лінію транзитного центру або 0953372260 до координатора Асоціації шелтерів Миколи Городенського.

Щоб оформити проживання в безкоштовному житлі для ВПО в Запоріжжі, потрібно надати паспорт та ІПН, довідку переселенця, документи про пільги, якщо вони є, та документи всіх членів сім’ї.

Після цього переселенці прибувають до обраного МТП і укладають договір на шість місяців з можливістю продовження. Документи можна подати протягом тридцяти днів після вселення, а для зручності доступний сервіс «Дія».

У всіх закладах створені комфортні умови для тимчасового перебування. Гаряче харчування, питна вода та базові зручності дозволяють переселенцям почуватись безпечно.

Волонтери та благодійні організації допомагають підтримувати порядок і доглядати за мешканцями, зокрема, для людей похилого віку або тих, хто потребує дієтичного харчування.

Організатори підкреслюють, що безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі дозволяє українцям знайти безпечний прихисток без фінансового навантаження, а також підтримує стабільність у місті, де постійно прибувають нові мешканці, які тікають від війни.

