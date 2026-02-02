Розподіл безкоштовного житла для ВПО в Одеській області здійснюється за бальною системою.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області надається в межах механізму тимчасового розселення, який реалізують органи місцевого самоврядування спільно з уповноваженими державними структурами, повідомляє Politeka.

Мова йде про квартири та приватні будинки, що виділяються за місцем фактичного перебування внутрішньо переміщених осіб. Такі приміщення призначені для тимчасового користування на період адаптації у приймаючій громаді.

Відповідно до чинних правил, скористатися можливістю можуть переселенці разом із членами своїх родин. Житло зазвичай надається строком до одного року, однак за умови відсутності альтернативних варіантів проживання цей термін може бути продовжений за рішенням місцевої влади.

Остаточне рішення щодо розселення ухвалюють уповноважені органи після розгляду поданих документів. Під час перевірки враховують життєві обставини заявника, склад сім’ї, рівень забезпечення та нагальність потреби у тимчасовому помешканні.ʼ

Окрему увагу приділяють дотриманню встановлених житлових норм. Зокрема, мінімальна площа приміщення для однієї людини повинна становити не менше шести квадратних метрів, що дозволяє забезпечити базові умови проживання.

Розподіл безкоштовного житла для ВПО в Одеській області здійснюється за бальною системою. Такий підхід дає змогу об’єктивно оцінити рівень потреб кожного заявника та забезпечити першочергову підтримку найбільш уразливих категорій населення.

Пріоритет під час розгляду заяв надають багатодітним родинам, сім’ям із дітьми, вагітним жінкам, людям з інвалідністю, а також пенсіонерам, чиї домівки були зруйновані або стали непридатними для проживання внаслідок бойових дій.

