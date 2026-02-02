У 2026 році впроваджується нова грошова допомога для ВПО в Одеській області, проте не всі переселенці зможуть на неї претендувати, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомив народний депутат України Сергій Козир.

З 1 лютого 2026 року відновлюють щомісячні виплати для дітей із родин внутрішньо переміщених осіб. Кожна дитина ВПО зможе отримувати по 3 000 гривень на місяць, що передбачено для покриття витрат на оренду житла.

"Попереду – юридичне оформлення прийнятого рішення у вигляді постанови", – зазначив Гетманцев.

За його словами, грошова допомога для ВПО в Одеській області призначається всім дітям із родин переселенців, при цьому рівень доходів сім’ї не враховується. Програмою передбачено охоплення понад 400 тисяч дітей.

На реалізацію програми в державному бюджеті вже виділено близько 7 мільярдів гривень. Додаткових запозичень не передбачено – кошти буде залучено шляхом перерозподілу існуючих програм.

Що потрібно зробити

Після ухвалення відповідної постанови уряду родинам внутрішньо переміщених осіб доведеться повторно подати документи для отримання державної допомоги. Це пов’язано з тим, що за останній час частина ВПО змінила місце проживання, виїхала за кордон або повернулася на тимчасово окуповані території.

Актуалізація даних є обов’язковою, аби виплати дійсно надходили тим, хто їх реально потребує. Повторне подання документів дозволить перевірити актуальний склад сім’ї, врахувати зміни в доходах та місці перебування переселенців, а також запобігти випадкам нарахування допомоги тим, хто більше не проживає за зазначеними адресами. Це забезпечує ефективне та прозоре розподілення державної підтримки.

