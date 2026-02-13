Графіки відключень світла в Харківській області на 14 лютого були сформовані заздалегідь.

Українцям оприлюднили додаткові графіки відключення світла у Харківській області, які будуть діяти 14 лютого, в суботу, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Харківобленерго», яке опублікувала пресслужба Зачепилівської громади.

Графіки відключень світла в Харківській області на 14 лютого були сформовані заздалегідь і пов’язані з виконанням планових ремонтних та технічних заходів, спрямованих на підтримання стабільної роботи енергосистеми регіону.

З 08:00 до 17:00 години триватимуть вимкнення у населеному пункті Нагірне. Проте попереджають, що знеструмлення торкнуться лише окремих будинків, що знаходяться на вулицях:

Вокзальна — № 61, 65, 67, 69, 71, 77, 79, 81, 81А, 83, 85, 89, 95, 95А, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 115, 117, 119, 121, 123, 129, 131, 133;

Миру — № 32;

пров. Луговий — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13

З 8 до 17 години будуть знеструмлення в селі Кочетівка. Вони триватимуть в будинках, що розташовані за адресами:

Вишнева — № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 62Д, 63, 65, 67, 69, 71;

Харківська — № 56А

14.02.2026 також триватимуть обмеження з 9 до 16 години відбудуться додаткові знеструмлення в селі Гурине. Обмеження охоплять будинки за адресами:

Лісна — № 1, 2, 3, 4, 5, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;

Лугова — № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16;

Низова — № 1, 3, 3А, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23

З 9 до 16 години будуть тривати обмеження електрики в селі Манченки. Світла не буде в будинках, що знаходяться на вулицях:

пров. Низовий — № 1, 2;

Руслана Шимона — № 1, 1А, 1Б, 1В, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 44;

Садова — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22А, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36;

Шевченка — № 1, 2, 3А, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25;

пров. Садовий — № 2

Жителів просять заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Харківській області на 14 лютого, врахувати це при плануванні щоденних справ та користуватися електроприладами з обережністю.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: що можна отримати.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: хто з переселенців має шанс отримати виплату на проживання.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: яку виплату нададуть з лютого.