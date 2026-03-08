Будут проводить плановые технические работы на электросетях, поэтому введены графики отключения света в Виннице на неделю с 9 по 15 марта.

Графики отключения света в Виннице на неделю с 9 по 15 марта охватят десятки улиц города из-за плановых работ в электросетях, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Вінницяобленерго».

Будут проводить плановые технические работы на электросетях, которые временно могут повлиять на стабильность электроснабжения. В связи с этим в Виннице утверждены графики отключения электроэнергии на неделю с 9 по 15 марта.

09.03.2026 года с 10 до 16 часов будут выключать свет в Виннице из-за плановых работ в сетях. Это касается следующих адресов:

Ивана Багряного 5, 9, 18, 20, 20А, 21, 32

И. Савченко 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 22 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 40А, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54А, 56, 58, 58А, 6 68А, 70, 72, 74, 76А, 80, 82, 84, 86, 86А, 88, 88Б, 90А, 90Б

Келецька 78Б

Левка Лукьяненко 31, 44/1, 46, 50, 50/1, 52, 52А, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 67, 67А, 69, 71, 7 77А, 78, 80, 81, 81А, 82, 83, 83А, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 3 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 114А, 115, 116, 117, 117А, 118, 118А, 120, 121, 3, 12 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 132А, 132Б, 133, 133А, 134, 134А, 136, 137, 137А, 138, 13 143, 143А, 143Б, 144, 144А, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 160А, 162, 164, 166, 166А,7

Лугова 1, 1/1, 1/1, 2, 1/3, 1/4, 3, 5, 5А, 7, 9, 9А, 11, 13, 13А, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 3 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 47А, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 103, 103А, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119

Мыколы Бытынського 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 30А, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48А

10.03.2026 года с 09:00 до 16:00 вводятся дополнительные графики выключения света. Они будут действовать на следующих улицах:

Келецька - №104, 104/36, 106, 114; гаражи возле дома. 104

Политехнична - №12, 14, 14А, 16

600-риччя - №16

Владыслава Городецького - №7

В. Порыка — №8, 10, 12, 14

просп. Космонавтив - №15, 17, 19, 23

11.03.2026 года с 09:00 до 16:00 часов будут продолжаться отключения в домах, расположенных по адресам:

Дача Харчовык - №6

Днипровська - №1-76 (почти все)

О. Кобылянской — №2–39, другие номера упомянуты без конкретных участков

И. Богуна - №1Б/1Н, 153В, 155Д, 238

Марии Гаврыш - №118

Медова - №43

Рябчынського - №12

Ю. Рябчынськои - №14

пров. 1-й Днипровськый - №10, 18

проезд 1-й Днипровськый - №19, 25А, 27, 28

проезд 1-й Цукровныкив - №20

проезд 2-й Днипровськый - №5, 12

проезд 2-й Цукровыкив — все

