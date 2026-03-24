Графики отключения света в Кировоградской области на 25 марта будут действовать, как плановые мероприятия, через проведение профилактических работ, пишет Politeka.net.

Об этом отметили в пресс-службе «Кіровоградобленерго».

Графики отключения света в Кировоградской области на 25 марта охватят десятки адресов разных населенных пунктов области. Жителям рекомендуют заранее ознакомиться со списком адресов.

Будут выключать электричество в селе Калынивка. Обесточение будут действовать с 09:00 до 17:00 по следующим адресам:

Ингульська — №1–5, 8, 12, 14–16, 18, 20–21, 23, 25, 27, 33, 35, 37–39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73

Шкильна — №5, 11, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39

пров. Шкильный — №5, 9, 11, 13, 15

С 09:00 до 17:00 часов будут выключать электричество из-за планового ремонта в селе Велыка Мыколаивка. Ограничения будут продолжаться в домах, расположенных по адресу:

Шевченка — №75

Майстерюка Р. — №1, 3, 7, 9–16, 28, 28А, 29–34, 36–40, 42–43, 45–47, 49–51, 53, 56Б, 57, 59, 61, 63, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 92

Мыру — №2–5

Надии Тарковськои — №1–3, 5–6, 8, 10–12, 14, 16, 18

Село Шевченкове также столкнется с отключениями, которые продлятся с 09:00 до 17:00 часов. Они охватят следующие улицы:

Весела — №1, 3–5, 11, 13, 17А, 19, 20А, 28–30, 33, 48, 53, 56, 58, 60

Зарична — №17, 44

Степова — №7, 9, 22, 30–31, 46, 50, 54а

Дополнительные графики отключения электричества продлятся в населенном пункте Олександривка. Ограничения будут с 09:00 до 17:00 часов продолжаться по следующим адресам:

Валентына Петренка — №61–97

Добровольцив — №5, 7, 9, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36А, 38

Зоряна — №1–17, 19–20, 22

Олександра Назаренка — №2

Рынкова — №2А, 3А, 3б, 4–17, 19–26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40.

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: куда стоит обращаться за помощью.

Также Politeka сообщала, что денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области: какие суммы получат украинцы в марте.

Как сообщала Politeka, завершение отопительного сезона Кировоградской области: когда выключат батареи в 2026 году.