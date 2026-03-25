Графіки відключення світла у Сумській області на 26 березня необхідні для проведення профілактичних робіт.

Графіки відключення світла у Сумській області на 26 березня будуть діяти в частині регіону, адже будуть проводитися важливі роботи, пише Politeka.net.

Про графіки вимкнень повідомила пресслужба «Сумиобленерго».

Графіки відключення світла у Сумській області на 26 березня необхідні для проведення профілактичних робіт та технічного обслуговування електромереж. Вимкнення світла відбуватимуться у чітко визначені години згідно з оприлюдненим графіком відключення світла у Сумській області на 26 березня.

В місті Лебедин триватимуть вимкнення через планові та профілактичні роботи. Знеструмлять з 08:00 до 18:00 години такі вулиці:

Сумська — 88, 82, 80, 80/1, 86, 90, 84, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110А, 110, 109, 108А, 108, 106Б, 106А, 106, 105А, 105, 104, 103, 102Г, 102/32, 102/30, 102/2, 102/19, 102/18, 102, 101, 100А, 100, 97, 96, 95, 94А, 94, 93, 92г, 92А, 92, 91, 90, 89, 88, 87

Верстатників — 5/3, 3, 1, 10, 2, 5, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 5/3, 6, 7, 9, 10

Космонавтів — 25, 16, 24, 17, 23, 18, 22, 19, 21, 20, 41, 40, 2А, 39, 3, 38, 4, 37, 5, 36, 6, 34

Тетяни Комісарової — 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 3, 1

Богуна — 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29

Тараса Шевченка — 108, 100, 96, 94, 92, 90, 88, 85, 83, 81, 79, 77, 75, 54, 52, 50, 48

Вознесенська — 66, 68, 70, 72, 74, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110

Воїнів Холодноярців — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Вокзальна — 2Г, 2Д, 3, 4, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10

В місті Конотоп з 08:30 до 14:30 години вводяться додаткові обмеження. Графіки відключення світла охоплять десятки адрес, а саме:

Лева Симиренка — 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34А, 36, 38

Ярківська — 96, 96А, 98, 100, 102, 102А, 102Б, 102В, 104, 106, 108, 110, 112, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 155А, 157, 159А, 161, 163, 163А, 165, 165А, 165Б, 165В, 167, 169, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203

3-Й Ярківської — 18, 20, 22, 24, 26

Молодіжна — 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Петра Калнишевськоо — 1, 2, 2А, 3, 5, 7, 9, 11, 13

З 08:00 до 17:00 години додатково знеструмлять місто Охтирка. Проте обмеження триватимуть лише за такими адресами:

Садова — 52

Тракторний — 20, 21, 22, 24

Пилипа Орлика — 1Б, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 8

Холодноярська — 112А, 112, 111, 110, 109, 108, 107/2, 107, 106А, 106, 105, 104А, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95А, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77А, 77, 76, 75, 74

Транспортна — 2, 5, 8

Щаслива — 58, 7, 6, 57, 5, 76, 3, 56, 2, 55

Тростянецький — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 81, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 128, 128А, 130

Пирогова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Ударний — 1, 1А, 2, 3, 4

Українська — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13

Перемоги — 164А, 165, 166, 167

Шовковичний — 44, 46.

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах: для кого доступна ця програма.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах: хто може взяти участь в цій програмі.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів у Сумській області: як "Укрзалізниця" змінила маршрути.