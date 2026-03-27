Перерахунок пенсій в Чернігівській області з 1 квітня охопить лише визначені групи пенсіонерів.

З 1 квітня у Чернігівській області відбудеться перерахунок пенсій, а також буде запроваджено додаткові надбавки для окремих категорій громадян, пише Politeka.net.

Про це повідомляють у ПФУ.

У ПФУ зазначають, що підготовчі розрахунки вже завершені, тож система готова до нарахування оновлених виплат.

Насамперед підвищення передбачене для тих, чиї пенсії залежать від оновленого грошового забезпечення. Йдеться про військовослужбовців, працівників силових структур, державних службовців і науковців. Для них перерахунок здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Також зміни стосуватимуться пенсій по інвалідності та виплат у разі втрати годувальника. Якщо вони прив’язані до прожиткового мінімуму, їхній розмір буде автоматично скоригований після його оновлення.

Окрему увагу приділено пенсіонерам старшого віку. Громадяни, яким виповнилося 70, 75 або 80 років, і надалі отримуватимуть вікові доплати, які можуть зрости через перегляд соціальних стандартів.

Перерахунок також проведуть для працюючих пенсіонерів, якщо після призначення або останнього перегляду виплат минуло не менше 24 місяців станом на 1 березня 2026 року.

Щороку така процедура охоплює понад 600 тисяч осіб, які набувають додаткового страхового стажу. Загалом в Україні налічується близько 2,8 мільйона працюючих пенсіонерів, а середній розмір їхніх виплат становить приблизно 7,16 тисячі гривень.

У Пенсійному фонді наголошують, що всі нарахування здійснюються на підставі актуальних даних про доходи та сплачені внески, що забезпечує точність і об’єктивність перерахунків.

