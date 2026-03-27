Перерасчет пенсий в Черниговской области с 1 апреля охватит только определенные группы пенсионеров.

С 1 апреля в Черниговской области состоится перерасчет пенсий, а также будут введены дополнительные надбавки для отдельных категорий граждан, пишет Politeka.net.

Об этом сообщают в ПФУ.

В ПФУ отмечают, что подготовительные расчеты уже завершены, поэтому система готова к начислению обновленных выплат. Перерасчет пенсий в Черниговской области с 1 апреля охватит только определенные группы пенсионеров.

Прежде всего, повышение предусмотрено для тех, чьи пенсии зависят от обновленного денежного обеспечения. Речь идет о военнослужащих, работниках силовых структур, государственных служащих и ученых. Для них перерасчет осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Также изменения будут касаться пенсий по инвалидности и выплат при потере кормильца. Если они привязаны к прожиточному минимуму, их размер будет автоматически скорректирован после его обновления.

Отдельное внимание уделено пенсионерам постарше. Граждане, которым исполнилось 70, 75 или 80 лет, и дальше будут получать возрастные доплаты, которые могут возрасти из-за пересмотра социальных стандартов.

Перерасчет также произведут для работающих пенсионеров, если после назначения или последнего пересмотра выплат прошло не менее 24 месяцев по состоянию на 1 марта 2026 года.

Ежегодно такая процедура охватывает более 600 тысяч человек, приобретающих дополнительный страховой стаж. Всего в Украине насчитывается около 2,8 миллионов работающих пенсионеров, а средний размер их выплат составляет примерно 7,16 тысяч гривен.

В Пенсионном фонде отмечают, что все начисления производятся на основании актуальных данных о доходах и уплаченных взносах, что обеспечивает точность и объективность перерасчетов.

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: как изменились цены.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Черновцах: что известно о повышении тарифов.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: цены стали совсем другими.