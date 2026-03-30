Графіки відключення світла у Вінниці на 31 березня відбудуться у визначені години та адресами.

Українцям показали додаткові графіки відключення світла, що вводяться у Вінниці 31 березня, обмеження триватимуть через планові роботи, пише Politeka.net.

Про це повідомили на офіційному сайті «Вінницяобленерго».

Графіки відключення світла у Вінниці на 31 березня відбудуться у визначені години, що дозволяє мешканцям завчасно спланувати свої справи та врахувати можливі перебої з електропостачанням.

З 9:00 до 16:30 вимикатимуть електрику через плановий ремонт. У зв'язку з цим будуть знеструмлені такі вулиці:

Академіка Вернадського — 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13А, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 25А, 91

Івана Пулюя — 2, 2Б, 2Г, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 13А, 17, 17А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29А, 31, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 45Б, 46, 49, 50, 56, 58, 60

Постишева/Павленко — 1/48

Івана Пулюя — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

П. Мельника — 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А

провулок 1-й Антона Турчановича — 20А

провулок 1-й Омеляна Грабця — 1А

провулок 1-й Павленко — 5

провулок 1-й Топольського — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39А, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 60А, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69А, 71, 73, 75, 75А, 77, 79, 81, 83, 83А

провулок 2-й Омеляна Грабця — 47

провулок 2-й П. Мельника — 11

провулок Івана Пулюя — 5, 26

проїзд 1-й Івана Пулюя — 11

проїзд Вербний — 1А

Івана Пулюя кад. 0286.

З 09:00 до 16:00 години вводяться обмеження. Вони триватимуть на вулицях:

Агатангела Кримського — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 29, 30, 31, 31А, 32, 34Б, 35, 37, 39, 41, 46В/2Г

Академіка Янгеля — 58А

Данила Галицького — 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67А, 68, 69, 70, 71, 72, 74

Заболотного — 6, 8, 10, 12, 16, 22, 26

Івана Миколайчука — 35, 35А, 39, 39А, 48А, 50, 52, 54, 58, 58А, 58А/10, 60

Келецька — 1, 1/6, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 27, 27А, 29, 29А, 31, 33, 33А, 35, 35А, 35Б, 37

Костянтина Василенка — 6А

Пирогова — 25, 62, 64, 64А, 66, 68, 70, 74, 74/18, 74/19, 76, 76/109, 76/111, 76/112, 76/114, 76/115, 76А, 76Б, 76Б/121, 76Б/122, 76Б/123, 76Б/132, 76Б, 76Б/11, 76Б/73, 76Б/74, 76Б/75, 76Б/76, 76Б/77, 76Б/79, 78, 78А, 80

Шевченка — 4, 43

провулок 1-й Шевченка — 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16А, 18

провулок 2-й Шевченка — 1, 2А, 3, 4, 6, 8, 8А, 10, 12, 12А, 16, 16А, 18, 18Б, 20, 22

провулок Агатангела Кримського — 5

провулок Келецький — 5, 7, 9

проїзд 4-й Івана Пулюя — 11

проїзд Вільховий — 25.

