Подорожчання проїзду у Львівській області очікується вже у першій декаді квітня — перевізники планують змінити тарифи на приміських і міжміських маршрутах через зростання витрат, повідомляє Politeka.

Про це повідомили у Львівському обласному об’єднанні ВГО «Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників».

За даними асоціації, чинні розцінки формувалися з урахуванням вартості дизельного пального на рівні 55,6 гривні за літр. Наразі закупівельна ціна зросла до приблизно 90 гривень, що суттєво вплинуло на економіку пасажирських перевезень і зробило їх збитковими за старими умовами.

У зв’язку з цим перевізники змушені переглядати вартість квитків, аби стабілізувати роботу галузі та забезпечити безперебійне функціонування маршрутів. Наразі тривають детальні розрахунки для кожного напрямку по всій території області.

Попередньо повідомляється, що мінімальна ціна поїздки у міжміському сполученні може зрости з 35 до 45 гривень. Остаточні показники залежатимуть від протяжності маршруту та витрат на обслуговування транспорту.

Водночас подорожчання проїзду у Львівській області може зачепити і міські маршрути у Львові, однак такі зміни очікуються пізніше — орієнтовно наприкінці квітня або в середині травня.

Експерти галузі зазначають, що стабілізації паливного ринку найближчим часом не прогнозується. Навпаки, є передумови для подальшого зростання цін, що й надалі впливатиме на формування тарифів.

Таким чином, перевізники готуються до впровадження нових розцінок, а пасажирам радять враховувати можливі зміни при плануванні поїздок.

Останні новини України:

