Подорожание проезда во Львовской области ожидается уже в первой декаде апреля - перевозчики планируют изменить тарифы на пригородных и междугородных маршрутах из-за роста расходов, сообщает Politeka.

Об этом сообщили во Львовском областном объединении ВОО "Всеукраинская ассоциация автомобильных перевозчиков".

По данным ассоциации, действующие расценки формировались с учетом стоимости дизельного горючего на уровне 55,6 гривны за литр. В настоящее время закупочная цена возросла до примерно 90 гривен, что существенно повлияло на экономику пассажирских перевозок и сделало их убыточными по старым условиям.

В этой связи перевозчики вынуждены пересматривать стоимость билетов, чтобы стабилизировать работу отрасли и обеспечить бесперебойное функционирование маршрутов. Сейчас продолжаются детальные расчеты для каждого направления по всей территории области.

Предварительно сообщается, что минимальная цена поездки в междугородном сообщении может возрасти с 35 до 45 гривен. Окончательные показатели будут зависеть от протяженности маршрута и расходов по обслуживанию транспорта.

В то же время, подорожание проезда во Львовской области может затронуть и городские маршруты во Львове, однако такие изменения ожидаются позже — ориентировочно в конце апреля или середине мая.

Эксперты отрасли отмечают, что стабилизация топливного рынка в ближайшее время не прогнозируется. Напротив, есть предпосылки для дальнейшего роста цен, что и в дальнейшем будет влиять на формирование тарифов.

Таким образом перевозчики готовятся к внедрению новых расценок, а пассажирам советуют учитывать возможные изменения при планировании поездок.

