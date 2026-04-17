Чергове подорожчання продуктів у Харкові зафіксували у квітні 2026 року, що бʼє по гаманцях місцевих жителів.

Подорожчання продуктів у Харкові підтверджують дані з відкритих джерел, зокрема офіційної статистики Мінфіну, повідомляє Politeka.

Порівняно з березнем, вартість низки популярних товарів помітно зросла, що вже відчувають покупці у супермаркетах.

За даними Мінфіну, найбільш показове подорожчання продуктів у Харкові зафіксовано у сегменті бакалії. Так, рафінована олія «Щедрий Дар» об’ємом 850 мл у квітні коштує в середньому 91,50 гривні.

У різних торговельних мережах ціна коливається: в одному супермаркеті вона становить близько 92,50 грн, в іншому - близько 90,49 грн.

Для порівняння, ще у березні середня вартість цього товару була на рівні 85,02 гривні. Таким чином, за місяць олія виросла більш, ніж на 6 гривень.

Зростання спостерігається і серед соусів. Томатна паста «Чумак» вагою 350 грамів нині продається в середньому по 93,90 гривні. У березні цей товар коштував приблизно 87,75 грн, тобто різниця становить понад 6 гривень.

Не оминуло подорожчання продуктів у Харкові й хлібобулочні вироби. Зокрема, батон «Рум’янець» (450 г) зараз у середньому коштує 34,15 грн, тоді як у березні його можна було придбати за 33,10 грн.

Інший популярний варіант, батон «Київський нарізний» (500 г), виріс ще відчутніше: середня вартість зросла з 36,80 грн до 39,03 грн.

Експерти пов’язують таку динаміку з кількома факторами. Серед основних: зростання вартості сировини, енергоносіїв, логістики, а також загальна інфляція.

Виробники та ритейлери змушені закладати ці витрати у кінцеву ціну продукції, що безпосередньо впливає на споживачів.

Останні новини України:

