Очередное подорожание продуктов в Харькове зафиксировали в апреле 2026 года, что сказывается на кошельках местных жителей.

Подорожание продуктов в Харькове подтверждают данные из открытых источников, в частности, официальной статистики Минфина, сообщает Politeka.

По сравнению с мартом стоимость ряда популярных товаров заметно выросла, что уже испытывают покупатели в супермаркетах.

По данным Минфина, наиболее показательное подорожание продуктов в Харькове зафиксировано в сегменте бакалеи. Так, рафинированное масло "Щедрый Дар" объемом 850 мл в апреле стоит в среднем 91,50 гривны.

В разных торговых сетях цена колеблется: в одном супермаркете она составляет около 92,50 грн, в другом – около 90,49 грн.

Для сравнения, еще в марте средняя стоимость этого товара составила 85,02 гривны. Таким образом, за месяц масло выросло более чем на 6 гривен.

Рост наблюдается и среди соусов. Томатная паста «Чумак» весом 350 грамм сейчас продается в среднем по 93,90 гривны. В марте этот товар стоил примерно 87,75 грн., то есть разница составляет более 6 гривен.

Не обошло подорожание продуктов в Харькове и хлебобулочные изделия. В частности, батон «Румянец» (450 г) сейчас в среднем стоит 34,15 грн., тогда как в марте его можно было приобрести за 33,10 грн.

Другой популярный вариант, батон «Киевский нарезной» (500 г), вырос еще более ощутимо: средняя стоимость выросла с 36,80 грн до 39,03 грн.

Эксперты связывают такую ​​динамику с несколькими факторами. Среди основных: рост стоимости сырья, энергоносителей, логистики, а также всеобщая инфляция.

Производители и ритейлеры вынуждены закладывать эти затраты в конечную цену продукции, что оказывает непосредственное влияние на потребителей.

Последние новости Украины:

