Графіки відключення світла у Сумській області на 8 квітня охоплять тільки окремі населені пункти регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили в пресслужбі «Сумиобленерго».

У Сумській області 8 квітня запровадять графіки планових відключень світла, які пов’язані з проведенням технічного обслуговування та профілактичних робіт у мережах. Відключення відбуватимуться у визначені години, тому мешканцям радять заздалегідь врахувати можливі перебої з електропостачанням і спланувати свої справи з урахуванням цих обмежень.

З 08:00–16:30 години вимикатимуть електрику в місті Глухів, проте обмеження будуть діяти лише на таких вулицях:

Ігоря Федоренка — 4Б, 59, 61, 63, 66, 66А

Територіальної оборони — 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 35А, 37, 39, 41

Юрія Коваленка — 2, 2Б

З 08:30–12:00 години триватимуть додаткові графіки відключення світла в Конотопі. Вони охоплять наступні адреси:

Ніжинська — 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88А, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114Б, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129А, 130, 131, 133, 135

Чайковського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26А, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58

Лісна — 1, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 20

Пилипа Орлика — 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Січових Стрільців — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 25А, 28, 29А, 33, 35

Травнева — 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 31, 33, 35, 39, 40, 41, 48А, 50, 52, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75А

3-Й Дмитра Вишневецького — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 17

Анатолія Шульги — 82А

З 07:30 до 18:00 години зникне електрика в місті Лебедин. Знеструмлення носять плановий характер та охоплять такі адреси:

Володимира Короленка — 39

Безимівка — 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 89, 91, 92, 94, 98, 100, 103, 105, 113

Берегова — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Бережківська — 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43

Березневий — 3, 4, 7, 8, 9, 10

Боднівка — 2, 3, 3А, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 55, 60, 62

Бориса Руднєва — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74

Бровків — 5, 10

Будильська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 72

Будівельна — 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28

Василева Гребля — 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16

Василя Симоненка — 3, 4, 5, 6, 6/2, 7, 8, 8/1, 8/2, 9, 9/1, 12, 12/1

Василя Стуса — 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

