У Чернівцях знову очікується подорожчання проїзду через підвищення цін на електроенергію та пальне, передає Politeka.

Про це повідомили у виконавчому комітеті міської ради.

З 13 квітня вартість проїзду в тролейбусах становитиме 16 гривень, для студентів передбачено 8 гривень у період навчального року. Школярі продовжують користуватися безкоштовним перевезенням.

У міських автобусах діятиме тимчасовий тариф 17 гривень, його продовжили до 15 червня. Така міра покликана компенсувати зростання експлуатаційних витрат перевізників.

Одночасно в місті оновили тарифи на вивезення побутових відходів на два місяці. Мешканці багатоквартирних будинків платитимуть приблизно 70 гривень на місяць з особи, приватний сектор — близько 80 гривень.

Виконавчий комітет закликав чернівчан враховувати нові тарифи під час планування витрат на транспорт та комунальні послуги.

Подорожчання проїзду в Чернівцях набирає чинності з 13 квітня.

Свою думку про таку ситуацію висловили мешканці.

Військовослужбовець Олег зазначає, що для нього питання менш критичне через пільги, проте підкреслює незручності під час підтвердження права на безкоштовний проїзд. Він також порівнює місцеві тарифи зі столичними, де поїздки значно дорожчі через довші маршрути.

Пенсіонер Іван вважає, що будь-яке підвищення тарифів має бути обґрунтованим. Він сумнівається, що ціни знизяться в майбутньому, навіть якщо подешевшає паливо, адже раніше вартість лише зростала.

Студент Ярослав, який щодня користується тролейбусами, зазначає, що підвищення до 20 гривень у маршрутках буде відчутним. Водночас він розуміє, що у нинішніх умовах зростання цін на пальне може бути вимушеним кроком.

