Графік відключення газу з 7 по 10 квітня у Житомирській області оприлюднили для жителів, щоб вони могли підготуватися до незручностей.

Графік відключення газу з 7 по 10 квітня у Житомирській області передбачає тимчасові припинення газопостачання в окремих будинках через технічне обслуговування та ремонтні роботи, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "газорозподільні мережі України", графік відключення газу з 7 по 10 квітня у Житомирській області стосується низки населених пунктів.

Так, жителі села Білилівка 7 квітня залишаться без блакитного палива у будинках на вулицях Лесі Українки, 4, Миру, 18, та Захисників України, 1 і 3.

Того ж дня, 7 квітня у селі Квітневе тимчасове припинення газопостачання стосуватиметься будинку на вулиці Першотравневій, 17.

Вже 8 квітня ремонтні роботи продовжаться в селі Андрушки, де без блакитного палива залишиться будинок на вулиці Заводській, 21.

Окрім цього, в місті Малин 7 квітня тимчасово не буде постачання за адресами вул. Перемоги, 5 та вул. Базарна, 3 А, а 8 квітня роботи зачеплять будинки на вул. Івана Мазепи, 5 і 7.

Також 7 квітня в місті Олевськ тимчасово припинять газопостачання на вул. Промислова, 38, вул. Пушкіна, 38, вул. Ремболовича, 2 та вул. Свято-Миколаївська, 45.

Графік відключення газу з 7 по 10 квітня у Житомирській області передбачає, що 8 квітня газопостачання не буде на вул. Промислова, 76 і 78 в Олевську.

9 квітня обмеження торкнеться вул. Свято-Миколаївська, 87 в Олевську, а 10 квітня – вул. Герцена, 22. У той же час, 9 квітня тимчасово припинять газопостачання у смт Попільня на вулицях Вишнева, 139, Житня, 10, Каштанова, 27.

Того ж дня, в селі Червона Волока без палива залишаться будинки на вулицях Молодіжна, 10 та Шевченка, 81. Жителям рекомендують враховувати тимчасові незручності при плануванні побутових справ.

